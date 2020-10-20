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Подозреваемый экс-глава налоговой Верланов сбежал из Украины

20 октября, 19:22

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины

Бывший глава Налоговой службы Сергей Верланов сбежал из Украины. Его подозревают в недополучении бюджетом более 2 млрд грн.

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Известно, что еще 13 октября Верланову хотели вручить подозрение и вызвали на допрос, но он не явился в прокуратуру. А вечером стало известно, что он покинул Украину и его местонахождение сейчас неизвестно.

"Верланов еще 13 октября после первой повестки покинул территорию Украины и его местонахождение сейчас неизвестно. Мы будем осуществлять меры розыска и сообщения ему о необходимости прибыть по вызову и получить письменное подозрение", – прокомментировали "Сегодня" в Офисе генпрокурора.

Возможно, его будут подавать в международный розыск, если будет необходимость. Если его вину докажут, ему грозит от 3 до 6 лет.

Как известно, бывший глава ГНC Украины незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС Украины была доначислена рентная плата за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.

Таким образом, бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов, говорится в сообщении ОГПУ.

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