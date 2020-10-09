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Подписали историческое соглашение: о чем договорились Украина и Великобритания

9 октября, 00:41

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Великобритания осудила агрессию России против Украины

Впервые глава Украины был принят членами британской королевской семьи. Стороны подписали историческое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Украинской стороне удалось достичь договоренностей, предусматривающих либерализацию условий торговли товарами и услугами на уровне не ниже, чем предусмотрено в Соглашении об ассоциации между Украиной и Евросоюзом", – говорится в сообщении.

Во время встречи Великобритания осудила агрессию России против Украины и поддержала восстановление территориальной целостности государства.

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Напомним, президент Владимир Зеленский завершил официальный визит в Великобританию, поэтому решил искренне поблагодарить принимающую сторону.

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Кстати, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что в Лондоне нет подобного документа с одной страной мира.

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Великобритания Украина Владимир Зеленский
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