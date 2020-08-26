Українська
$ 27,46
32,43
  1. Последние новости Украины

Подполковника СБУ обвиняют в продаже информации о телефонных разговорах украинцев

26 августа, 22:03

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

За одну из "сделок" он получил 25 тыс. гривен

Офис генпрокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении подполковника одного из региональных органов Службы безопасности, который продавал посторонним информацию о телефонных соединениях и разговорах граждан. Об этом сообщила пресс-служба Офиса.

Реклама

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении подполковника одного из региональных органов Службы безопасности Украины по фактам нарушения тайны телефонных разговоров, которые передаются средствами связи, служебного подлога и получения неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что сотрудник СБУ неоднократно нарушал тайну телефонных разговоров, которые передаются средствами связи с целью личного обогащения.

В частности, на основании поддельных официальных документов, с использованием служебного положения, он незаконно получил информацию о телефонных соединениях и разговорах абонентов мобильной связи, которую в дальнейшем передал посторонним лицам, получив за это 25 тыс. грн.

В тренде
Местами будет дождливо: чего ждать от погоды в Украине 28 августа (карта)

Напомним, во вторник стало известно, что СБУ разоблачила крупную коррупционную схему в Государственной службе безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), бывших руководителей которой подозревают в растрате 109 млн гривен из бюджета при закупке комплексов для взвешивания фур в 2018 году.

Реклама

Ранее мы также сообщали, что СБУ задержала в Киеве сотрудника российского ГРУ:

Видео: СБУ

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СБУ генпрокуратура Офис генпрокурора
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это была бойня": отец пострадавшей курсантки рассказал подробности резонансного ДТП в КиевеПроисшествия
Египет уточнил новые правила въезда для украинцев
Египет уточнил новые правила въезда для украинцевПолитика
Украина через пару часов закроет границу: кому из иностранцев позволят въезд
Украина через пару часов закроет границу: кому из иностранцев позволят въездУкраина
Толпы отдыхающих и никакого карантина: появились новые фото с пляжей Одесской области
Толпы отдыхающих и никакого карантина: появились новые фото с пляжей Одесской областиОдесса
В Киеве ночью похитили человека: объявили план
В Киеве ночью похитили человека: объявили план "Перехват"Происшествия
ДТП с курсантками военного вуза в Киеве: стало известно имя майора, сбившего девушек
ДТП с курсантками военного вуза в Киеве: стало известно имя майора, сбившего девушекПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять