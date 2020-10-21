Подробности страшного ДТП в Харькове: погиб подполковник ГСЧС с 15-летней дочерью

Главное управление ГСЧС в Харьковской области разыскивает свидетелей ДТП, которое произошло утром 21 октября на Окружной в районе Экопарка.

Об этом ГСЧС Украины сообщает в своем Telegram-канале.

В этом ДТП погибли подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его дочь Анастасия, которые ехали из Липцев в областной центр на работу на Daewoo Lanos.

Спасателям нужны записи с видеорегистраторов машин, которые находились в интервале 6:30 – 7:30 на этом отрезке дороги. Предоставить информацию просят по номерам телефонов служб спасения "101", "112" или полиции.

Напомним, Харьковский главк Нацполиции сообщал, что авария произошла в 7:00 на 493 км автодороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Там столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и Daewoo Lanos. На месте погибли 41-летний водитель "корейца" и 37-летняя пассажирка легковушки.

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Видео: Telegram-канал/Веха Харьков

В "японце" находились двое мужчин – 21 и 19 лет. Они не пострадали и отказались от госпитализации. По предварительной информации, парни находились в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Telegram-канала "Труха Харьков", водитель Toyota уже привлекался по 130-й статье КУоАП (Вождение в нетрезвом виде), а на место ДТП прибыл отец – бывший гаишник, который якобы пытался замять дело.

Ранее мы сообщали, что в Харькове иномарка слетела с моста в реку.

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