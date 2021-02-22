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Подробности убийства в Харькове: жертвой киллера стал известный ювелир – соцсети

22 февраля, 21:43

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

По другим данным, именно ювелир оказался убийцей

Жертвой убийства на ул. Отакара Яроша в Харькове стал известный ювелир Александр Чепурных, которому принадлежало частное предприятие "Пантера".

Об этом сообщают харьковские паблики. По другим данным, жертва пала от рук самого Черпурных.

Полиция официально еще не комментировала стрельбу, поэтому сайт "Сегодня" ожидает заявлений правоохранительных органов. При этом из неофициальных источников известно, что мужчину убили выстрелом в голову.

Внимание, фото содержит сцену жестокости и не рекомендуется к просмотру впечатлительными людьми и лицами, младше 18 лет:

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В 2006 СМИ сообщали, что ювелир Александр Чепурных пытался побороться с коррупцией — заявил в милицию о том, что руководитель пробирного контроля вымогает взятки за клеймение изготовленных фирмой Чепурных ЧП "Пантера" ювелирных изделий. При этом Чепурных пытались вовлечь в доставку в Украину контрабандных ювелирных изделий из Италии, однако он отказался.

Напомним, убийства ювелиров – не редкость для Украины. Так, в марте-2019 в Киеве был убит ювелир Сергей Киселев.

Убийцами оказались бывшие сотрудники СБУ и Национальной полиции. Третий – ранее судимый гражданин. При этом разоблачение злоумышленников произошло во время их подготовки к еще одному нападению.

После убийства экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, который курировал расследование дела "бриллиантовых прокуроров", заявил, что Киселев являлся важным свидетелем в этом деле. Но в Генеральной прокуратуре отрицали его причастность к делу "бриллиантовых" прокуроров.

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Харьков убийство ювелир киллер

Источник: Сегодня

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