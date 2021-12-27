"Подрыв" Рады и "бомбы" в ТЦ: в Украине новая волна "минирований"

В Украине все чаще появляются сообщения о минировании школ, больниц, метро, вокзалов и даже Верховной Рады. Эти сообщения оказываются ложными, в указанных местах не обнаружено взрывных устройств.
Сайт "Сегодня" собрал последние случаи "минирования" в стране.
Что "минировали"
Международный аэропорт "Одесса"
26 декабря правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва. На месте происшествия работали профильные службы: следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.
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Всего эвакуировали 320 человек. Никаких взрывчатых веществ или устройств не обнаружили.
Верховная Рада
26 декабря 49-летний мужчина сообщил полиции, что в административном здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он намерен взорвать дистанционно.
Полицейские выяснили, что ложное сообщение о заминировании поступило от жителя Днепра.
В результате мужчину задержали. Он находился по месту жительства и имел при себе мобильный телефон, с которого сообщил о взрывчатке.
ТЦ Blockbuster Mall в Киеве
26 декабря поступило сообщение о "минировании" ТЦ. В полиции Киева говорят, что сообщение о минировании ТЦ поступило на электронную почту ТЦ. На место выехали кинологи и взрывотехники. Проводится проверка. Из помещения эвакуированы посетители и персонал.
Мост Патона
В Киеве вечером 25 декабря перекрыли мост им. Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.
ТЦ River Mall в столице
25 декабря в Киеве сообщили о минировании торгового центра River Mall. Информация о взрывчатке в помещении поступила на электронную почту ТРЦ.
Школа в Днепре
21 декабря поступило сообщение о минировании учебного заведения №131 в Днепре. Оперативно из здания вывели всех детей и учителей. Но ничего опасного в итоге не нашли.
Центральный вокзал в Киеве
19 декабря в Киеве эвакуировали всех людей с Центрального вокзала из-за сообщения о минировании. Временно ограничивали работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов.
Жилой дом
В Киеве 16 декабря поступило анонимное сообщение о заминировании жилого дома. По предварительной информации, это дом по адресу – улица Елены Пчелки, 5.
Еще одна школа в Днепре
В Днепре 15 декабря неизвестный отправил сообщение исполняющей обязанности директора школы №111, что учебное заведение заминировано. В сообщении неизвестный написал: "У вас осталось 7 минут". Из здания эвакуировали детей и сотрудников.
Предварительно вызов был ложным.
Больница в Киеве
В Боярке (Киевская область) 14 декабря мужчина "минировал" детское отделение больницы. Псевдоминером оказался 34-летний житель города Тетиев. Сожительница нарушителя находилась в той же больнице.
Полицейские задержали нарушителя.
Как сообщают СМИ, он приревновал врача к своей возлюбленной.
Девять ТРЦ во Львове
Вечером 8 декабря правоохранителям поступила информация о минировании девяти торговых и торгово-развлекательных центров. Неизвестный потребовал выкуп в размере 20 миллионов долларов.
Что заминировали
- ТРЦ "Victoria Gardens";
- ТРЦ "King Cross Leopolis";
- ТРЦ "Forum Lviv";
- ТЦ "Магнус";
- ТЦ "Опера Пассаж";
- ТЦ "Роксолана";
- ТЦ "ИнтерСити";
- ТЦ "Сундук";
- ТЦ "Сихов".
Заправка
В Киеве 1 декабря задержали мужчину, который "заминировал" АЗС в Подольском районе столицы. Таким образом он решил отомстить работникам автозаправочной станции из-за возникшего между ними конфликта.
40-летнего уроженца Киевской области задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Оказалось, что мужчина уже не раз привлекался к административной ответственности за ложные вызовы специальных служб.
Что светит за ложное минирование
Наказание за ложное сообщение о минировании в Украине достаточно суровое – до 8 лет тюрьмы, но поймать "шутников" трудно. Вручают достаточно малое число подозрений.
Ранее мы писали:
- В Бердянске полиция разоблачила подростка, который в сговоре с российским хакером несколько дней "минировал" учебные заведения города.
- В Запорожской области правоохранители задержали мужчину, который сообщил о "минировании" Офиса президента.