"Подрыв" Рады и "бомбы" в ТЦ: в Украине новая волна "минирований"

Наказание за ложное сообщение о минировании в Украине достаточно суровое – до 8 лет тюрьмы

За последний месяц в полицию поступило немало сообщений о "заминировании" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине все чаще появляются сообщения о минировании школ, больниц, метро, вокзалов и даже Верховной Рады. Эти сообщения оказываются ложными, в указанных местах не обнаружено взрывных устройств.

Сайт "Сегодня" собрал последние случаи "минирования" в стране.

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Что "минировали"

Международный аэропорт "Одесса"

26 декабря правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва. На месте происшествия работали профильные службы: следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

Всего эвакуировали 320 человек. Никаких взрывчатых веществ или устройств не обнаружили.

Верховная Рада

26 декабря 49-летний мужчина сообщил полиции, что в административном здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он намерен взорвать дистанционно.

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Полицейские выяснили, что ложное сообщение о заминировании поступило от жителя Днепра.

В результате мужчину задержали. Он находился по месту жительства и имел при себе мобильный телефон, с которого сообщил о взрывчатке.

ТЦ Blockbuster Mall в Киеве

26 декабря поступило сообщение о "минировании" ТЦ. В полиции Киева говорят, что сообщение о минировании ТЦ поступило на электронную почту ТЦ. На место выехали кинологи и взрывотехники. Проводится проверка. Из помещения эвакуированы посетители и персонал.

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Мост Патона

В Киеве вечером 25 декабря перекрыли мост им. Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.

ТЦ River Mall в столице

25 декабря в Киеве сообщили о минировании торгового центра River Mall. Информация о взрывчатке в помещении поступила на электронную почту ТРЦ.

Школа в Днепре

21 декабря поступило сообщение о минировании учебного заведения №131 в Днепре. Оперативно из здания вывели всех детей и учителей. Но ничего опасного в итоге не нашли.

Центральный вокзал в Киеве

19 декабря в Киеве эвакуировали всех людей с Центрального вокзала из-за сообщения о минировании. Временно ограничивали работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов.

Жилой дом

В Киеве 16 декабря поступило анонимное сообщение о заминировании жилого дома. По предварительной информации, это дом по адресу – улица Елены Пчелки, 5.

Еще одна школа в Днепре

В Днепре 15 декабря неизвестный отправил сообщение исполняющей обязанности директора школы №111, что учебное заведение заминировано. В сообщении неизвестный написал: "У вас осталось 7 минут". Из здания эвакуировали детей и сотрудников.

Предварительно вызов был ложным.

Больница в Киеве

В Боярке (Киевская область) 14 декабря мужчина "минировал" детское отделение больницы. Псевдоминером оказался 34-летний житель города Тетиев. Сожительница нарушителя находилась в той же больнице.

Полицейские задержали нарушителя.

Как сообщают СМИ, он приревновал врача к своей возлюбленной.

Девять ТРЦ во Львове

Вечером 8 декабря правоохранителям поступила информация о минировании девяти торговых и торгово-развлекательных центров. Неизвестный потребовал выкуп в размере 20 миллионов долларов.

Что заминировали

ТРЦ "Victoria Gardens";

ТРЦ "King Cross Leopolis";

ТРЦ "Forum Lviv";

ТЦ "Магнус";

ТЦ "Опера Пассаж";

ТЦ "Роксолана";

ТЦ "ИнтерСити";

ТЦ "Сундук";

ТЦ "Сихов".

Заправка

В Киеве 1 декабря задержали мужчину, который "заминировал" АЗС в Подольском районе столицы. Таким образом он решил отомстить работникам автозаправочной станции из-за возникшего между ними конфликта.

40-летнего уроженца Киевской области задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Оказалось, что мужчина уже не раз привлекался к административной ответственности за ложные вызовы специальных служб.

Что светит за ложное минирование

Наказание за ложное сообщение о минировании в Украине достаточно суровое – до 8 лет тюрьмы, но поймать "шутников" трудно. Вручают достаточно малое число подозрений.

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