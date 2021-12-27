Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Подрыв" Рады и "бомбы" в ТЦ: в Украине новая волна "минирований"

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
27 декабря, 11:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Наказание за ложное сообщение о минировании в Украине достаточно суровое – до 8 лет тюрьмы
За последний месяц в полицию поступило немало сообщений о "заминировании"
За последний месяц в полицию поступило немало сообщений о "заминировании" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине все чаще появляются сообщения о минировании школ, больниц, метро, вокзалов и даже Верховной Рады. Эти сообщения оказываются ложными, в указанных местах не обнаружено взрывных устройств.

Сайт "Сегодня" собрал последние случаи "минирования" в стране.

Реклама

Что "минировали"

Международный аэропорт "Одесса"

26 декабря правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва. На месте происшествия работали профильные службы: следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

Всего эвакуировали 320 человек. Никаких взрывчатых веществ или устройств не обнаружили.

Верховная Рада

26 декабря 49-летний мужчина сообщил полиции, что в административном здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он намерен взорвать дистанционно.

Реклама

Полицейские выяснили, что ложное сообщение о заминировании поступило от жителя Днепра.

В результате мужчину задержали. Он находился по месту жительства и имел при себе мобильный телефон, с которого сообщил о взрывчатке.

ТЦ Blockbuster Mall в Киеве

26 декабря поступило сообщение о "минировании" ТЦ. В полиции Киева говорят, что сообщение о минировании ТЦ поступило на электронную почту ТЦ. На место выехали кинологи и взрывотехники. Проводится проверка. Из помещения эвакуированы посетители и персонал.

Реклама

Мост Патона

В Киеве вечером 25 декабря перекрыли мост им. Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.

ТЦ River Mall в столице

25 декабря в Киеве сообщили о минировании торгового центра River Mall. Информация о взрывчатке в помещении поступила на электронную почту ТРЦ.

Школа в Днепре

21 декабря поступило сообщение о минировании учебного заведения №131 в Днепре. Оперативно из здания вывели всех детей и учителей. Но ничего опасного в итоге не нашли.

Центральный вокзал в Киеве

19 декабря в Киеве эвакуировали всех людей с Центрального вокзала из-за сообщения о минировании. Временно ограничивали работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов.

Жилой дом

В Киеве 16 декабря поступило анонимное сообщение о заминировании жилого дома. По предварительной информации, это дом по адресу – улица Елены Пчелки, 5.

Еще одна школа в Днепре

В Днепре 15 декабря неизвестный отправил сообщение исполняющей обязанности директора школы №111, что учебное заведение заминировано. В сообщении неизвестный написал: "У вас осталось 7 минут". Из здания эвакуировали детей и сотрудников.

Предварительно вызов был ложным.

Больница в Киеве

В Боярке (Киевская область) 14 декабря мужчина "минировал" детское отделение больницы. Псевдоминером оказался 34-летний житель города Тетиев. Сожительница нарушителя находилась в той же больнице.

Полицейские задержали нарушителя.

Как сообщают СМИ, он приревновал врача к своей возлюбленной.

Девять ТРЦ во Львове

Вечером 8 декабря правоохранителям поступила информация о минировании девяти торговых и торгово-развлекательных центров. Неизвестный потребовал выкуп в размере 20 миллионов долларов.

Что заминировали

  • ТРЦ "Victoria Gardens";
  • ТРЦ "King Cross Leopolis";
  • ТРЦ "Forum Lviv";
  • ТЦ "Магнус";
  • ТЦ "Опера Пассаж";
  • ТЦ "Роксолана";
  • ТЦ "ИнтерСити";
  • ТЦ "Сундук";
  • ТЦ "Сихов".

Заправка

В Киеве 1 декабря задержали мужчину, который "заминировал" АЗС в Подольском районе столицы. Таким образом он решил отомстить работникам автозаправочной станции из-за возникшего между ними конфликта.

40-летнего уроженца Киевской области задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Оказалось, что мужчина уже не раз привлекался к административной ответственности за ложные вызовы специальных служб.

Что светит за ложное минирование

Наказание за ложное сообщение о минировании в Украине достаточно суровое – до 8 лет тюрьмы, но поймать "шутников" трудно. Вручают достаточно малое число подозрений.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

36 301

заболело за неделю в Украине

-24%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.27

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.85

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять