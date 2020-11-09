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Подрывали мосты на Донбассе: СБУ задержала всех диверсантов "группы Бергмана"

9 ноября, 14:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Диверсионная группа состояла из восьми человек, двое из которых ликвидированы

Накануне в Украине задержали одного из подрывников мостов на Донбассе. В Службе безопасности Украины заявили, что теперь задержаны все участники диверсионной "группы Бергмана", остальные – ликвидированы.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Летом 2014 года главари т.н. Армии юго-востока создали ряд диверсионных групп, которые должны были организовать в тылу украинской армии оружейные схроны для других диверсантов. СБУ удалось установить, что самой активной в этом плане была группа во главе с Валерием Бергманом (позывной "Немец"), которая состояла из восьми человек. Координировал их главарь так называемого донского казачества, который сейчас является командиром 6-го отдельного гвардейского мотострелкового казачьего полка им. Платова 2-го "Армейского корпуса Народной милиции ЛНР".

За три месяца в 2014 году группа "Немца" подорвала пять мостов на Донбассе и заминировала еще четыре. В течение 2019-2020 годов оперативники спецслужбы задержали восемь активных участников "группы Бергмана". Двое были ликвидированы.

"Мы имели исчерпывающую информацию и подробно спланировали операцию, чтобы ни один из них не избежал наказания. Нам это удалось", – заявили в СБУ.

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Главаря этой ДРГ Бергмана задержали еще в 2019 году – он скрывался пять лет в лесах и заброшенных дачах на подконтрольной украинской власти территории. Украинским правоохранителям он подробно рассказал о всех схронах (взрывчатка, оружие), а также о других диверсионных группах.

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Что нашли в схронах "группы Бергмана":

  • более 5 килограммов тротила;
  • самодельное взрывное устройство со взрывчаткой в ​​почти 2 килограмма в тротиловом эквиваленте;
  • артиллерийский снаряд 152 мм;
  • автомат АК-74;
  • 10 гранат и 3 универсальных запала к гранатам УЗРГМ;
  • пистолет марки "Star model B";
  • почти 250 патронов разного калибра.

Напомним, ранее на Донбассе задержали сообщницу боевиков "Л/ДНР". В 2014 году женщина активно помогала российским вооруженным формированиям.

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СБУ Донбасс боевики диверсанты ДРГ

Источник: Сегодня

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