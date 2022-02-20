"Подрывника" машины в Донецке поймали за день до взрыва

Он уже дал признательные показания

В результате взрыва машины, от которой мало что осталось, никто не пострадал / Коллаж "Сегодня"

У так называемых властей самопровозглашенной "ДНР" уже есть подозреваемый "украинский диверсант", который обвиняется в подрыве машины полицейского в Донецке 18 февраля. Правда, согласно сообщению российского пропагандиста Владимира Соловьева, поймали подрывника... за сутки до взрыва машины.

О героической поимке "агента украинской разведки" Соловьев написал на своей странице в Твиттере со ссылкой на Первый канал.

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Что известно

Расследованием факта подрыва автомобиля главы милиции в Донецке почему-то решили заняться в России – соответствующее уголовное дело открыл Следственный комитет РФ. Глава милиции Денис Синенков не пострадал.

На следующий день после ЧП местные власти заявили о задержании подрывника, который уже дал признательные показания.

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20 февраля российские СМИ, которые сейчас работают по четким разнарядкам из Кремля, сообщили о задержании якобы целой группы диверсантов, которые планировали подрывы объектов критической инфраструктуры Донецка.

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