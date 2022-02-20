"Подрывника" машины в Донецке поймали за день до взрыва

У так называемых властей самопровозглашенной "ДНР" уже есть подозреваемый "украинский диверсант", который обвиняется в подрыве машины полицейского в Донецке 18 февраля. Правда, согласно сообщению российского пропагандиста Владимира Соловьева, поймали подрывника... за сутки до взрыва машины.
О героической поимке "агента украинской разведки" Соловьев написал на своей странице в Твиттере со ссылкой на Первый канал.
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Что известно
Расследованием факта подрыва автомобиля главы милиции в Донецке почему-то решили заняться в России – соответствующее уголовное дело открыл Следственный комитет РФ. Глава милиции Денис Синенков не пострадал.
На следующий день после ЧП местные власти заявили о задержании подрывника, который уже дал признательные показания.
20 февраля российские СМИ, которые сейчас работают по четким разнарядкам из Кремля, сообщили о задержании якобы целой группы диверсантов, которые планировали подрывы объектов критической инфраструктуры Донецка.
Обстановка
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время экстренного заседания Совета безопасности ООН 17 февраля заявил, что вторжение в Украину произойдет после устроенных "под чужим флагом" провокаций.
- Украина не давала приказ освобождать Донбасс. К происходящему в Донецке ВСУ не имеем никакого отношения. Об этом заявил вечером 18 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга в Офисе президента.
- Тем не менее уже третий день подряд службы ОРДЛО продолжают призывать жителей Донбасса уезжать в Россию. Такое заявление они делают с помощью громкоговорителя. Граждан Украины вывозят в Воронеж и Нижний Новгород.