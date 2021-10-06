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"Подсказали голоса": днепрянка устроила пожар и сожгла 50 тыс. гривен

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
6 октября, 14:59
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При этом, женщина разбросала посуду и вещи, вела себя агрессивно, а в это же время в квартире находился ребенок
В Днепре женщина сожгла в квартире 50 тыс грн
В Днепре женщина сожгла в квартире 50 тыс грн / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре 46-летняя женщина в квартире сожгла 50 тысяч гривен и 1,5 тысячи долларов. Она сказала, что ей велели так сделать "голоса в голове".

Об этом пишет Информатор.

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Женщина достала деньги и сожгла их в железной миске. Когда приехали правоохранители, они столкнулись с сильным задымлением на 8-м этаже. В одной из комнат был маленький мальчик. А в другой – открытый огонь. Свое поведение она объяснила "некими внутренними голосами". В это же время в квартире находились ее супруг и сестра.

Сестра обратилась за помощью к медикам. Медики госпитализировали агрессивную женщину. Ребенок остался на попечении ее сестры.

С начала года в пожарах погибли более 1000 украинцев

По данным ГСЧС, в Украине только за 4 октября произошло 303 пожара, шесть человек умерли в огне. А с начала года произошло 60 027 возгораний, 1158 человека погибли, 1009 – пострадали.

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Больше всего возгораний – 20 124 – было в жилых секторах.

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