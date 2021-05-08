Поезд Киев-Николаев "порадовал" пассажиров дождем с потолка (видео)

Фото: Halyna Poptsova/Facebook
В одном из вагонов поезда, который следовал сообщением Киев – Николаев, во время движения начал протекать потолок.
Соответствующее видео и фото опубликовала Галина Попцова на своей странице в Facebook.
На кадрах видно, как с потолка плацкартного вагона льются потоки воды. В свою очередь находящиеся в поезде люди пытаются от них укрыться, чтобы не промокнуть полностью.
На проходе стоит два ведра, которые уже наполовину заполнены водой, а рядом лежат насквозь мокрые тряпки.
"Боюсь, что к утру в этом поезде Киев-Николаев пассажиры начнут топить дровами", – прокомментировала свое видео Галина.
Ранее мы сообщали, что украинцы жалуются на клопов и тараканов в поездах.
Также напомним, мы рассказывали, какие права есть у пассажиров поезда.