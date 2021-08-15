Погиб мэр Кривого Рога – его нашли с огнестрельным ранением

В селе Вольное Днепропетровской области погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов.
Об этом сообщает "Днепр Оперативный".
15 августа тело градоначальника нашли у себя дома в Вольном у входа на веранду. Возле мужчины лежало ружье. Сообщается, что о случившемся рассказали подчиненные охраны Павлова. На данный момент охрана не пускает полицию до "особого распоряжения". Точной информации пока нет – было ли это убийство или суицид.
Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко подтвердил смерть Константина Павлова на своей странице в Facebook.
"Убит мэр Кривого Рога и глава нашей организации ОПЗЖ Костя Павлов!! Как??? Призыв Потураева расстрелять ОПЗЖ начал осуществляться", – написал Резниченко.
Что известно о погибшем
- Константин Павлов – украинский политик, народный депутат 7-го и 8-го созывов.
- Был членом депутатской фракции "ОПЗЖ".
- В 2020 году Павлова избрали мэром Кривого Рога.
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