Погиб в воздушном бою. История Героя Украины Вячеслава Ерко

Украинскому защитнику было 36 лет

Вячеслав Ерко. Фото: коллаж "Сегодня"

В воздушном бою с российскими оккупантами героически погиб украинский летчик, подполковник Вооруженных сил Украины Вячеслав Ерко. Он успел катапультироваться, однако россияне расстреляли его в воздухе.

"Сегодня" собрали информацию о герое.

Реклама

24 февраля, когда Россия развязала полномасштабную войну против Украины, Ерко был одним из первых, кто вступил в воздушный бой с российскими войсками. В этом бою, совместными усилиями украинских пилотов было сбито пять вражеских самолетов. После этого самолет Ерко был сбит и он успел катапультироваться, однако российские солдаты сразу же повредили парашют летчика, а второй не раскрылся. Летчик погиб на месте. Украинскому защитнику было 36 лет.

17 мая 2022 года в ежедневном обращении Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о присвоении Вячеславу Ерку звания Героя Украины посмертно.

Реклама

Читайте другие новости "Сегодня":