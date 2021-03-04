Погода 8 марта будет не праздничной: где ждать снега и дождей

На выходных будет еще более менее нормальная погода, а к празднику – испортится

С пятницы погода в Украине резко изменится. На выходных хоть и не будет осадков, но и тепла ждать на стоит. А вот праздник 8 Марта в некоторых областях подмочат дожди с мокрым снегом.

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Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В субботу, 6 марта, на всей территории страны сухо, но прохладно. Температура воздуха днем всего 2-4 градуса тепла. А вот ночью и вовсе мороз до -6. В Киеве 0-2 тепла днем, 4-6 мороза ночью и без осадков.

В воскресенье, 7 марта, погода существенно не изменится. Те же 2-4 градуса тепла днем и 4-6 мороза ночью. Немного потеплеет в Киеве и на западе страны – 3-5 градуса. Тоже без осадков.

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В понедельник, 8 марта, потепления не будет. Праздновать придется при достаточно холодной погоде в 1-4 градуса тепла. Лишь на юге до +8. Мокрый снег и дожди в этот день ожидаются в таких регионах:

Львовской области;

Тернопольской;

Хмельницкой;

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Ровенской;

Волынской;

Житомирской;

Киевской и в Киеве;

Черниговской;

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Сумской;

Харьковской.

Идеи самых теплых и весенних подарков к 8 Марта.

Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

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