Погода 8 марта будет не праздничной: где ждать снега и дождей

С пятницы погода в Украине резко изменится. На выходных хоть и не будет осадков, но и тепла ждать на стоит. А вот праздник 8 Марта в некоторых областях подмочат дожди с мокрым снегом.
Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.
В субботу, 6 марта, на всей территории страны сухо, но прохладно. Температура воздуха днем всего 2-4 градуса тепла. А вот ночью и вовсе мороз до -6. В Киеве 0-2 тепла днем, 4-6 мороза ночью и без осадков.
В воскресенье, 7 марта, погода существенно не изменится. Те же 2-4 градуса тепла днем и 4-6 мороза ночью. Немного потеплеет в Киеве и на западе страны – 3-5 градуса. Тоже без осадков.
В понедельник, 8 марта, потепления не будет. Праздновать придется при достаточно холодной погоде в 1-4 градуса тепла. Лишь на юге до +8. Мокрый снег и дожди в этот день ожидаются в таких регионах:
Львовской области;
Тернопольской;
Хмельницкой;
Ровенской;
Волынской;
Житомирской;
Киевской и в Киеве;
Черниговской;
Сумской;
Харьковской.
Идеи самых теплых и весенних подарков к 8 Марта.
Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.
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