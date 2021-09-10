Погода как раз для пикника и шашлыков: прогноз на выходные

Наталия Диденко рассказала, жителям каких областей меньше всего повезет с погодой

Бабье лето порадует украинцев на выходных / Фото: Pixabay

На выходных осень в Украине отменяется – будет практически летняя погода до 26 градусов, только ночи холодные. Дождей тоже практически не будет.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Реклама

11-12 сентября в Украине будет тепло, температура воздуха в течение дня будет достигать 22-26 градусов.

Дождей в большинстве областей Украины не будет. Разве что в воскресенье в Крыму, Херсонской области, локально на Закарпатье может что-то немного покапать, но ничего серьезного.

Реклама

В Киеве 11-12 сентября ожидается прекрасная погода – сухо и солнечно. Утром, конечно, будет свежо, а днем – очень тепло. Максимально в столице на протяжении субботы-воскресенья 23-25 градусов.

В Украину пришла осень

Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась.

Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре будет уже не лето, но еще и не осень. Синоптики говорят, что в первый месяц осени бывало и 8 градусов мороза, и 38 градусов тепла.

Также самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань дал прогноз погоды на осень и рассказал, когда сильно похолодает.