Погода на август: добро пожаловать в Африку

/ Фото: Сегодня

Июль на исходе, ему на смену идет последний месяц лета – август. День стал короче на час, но за окном по-прежнему светло почти две трети суток.

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Сайт "Сегодня" выяснил, какой ожидается погода в последнем летнем месяце. Синоптики говорят: ждите жару, а вот с осадками сложится не очень.

Мы традиционно сравнили три прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня (с инфографикой), Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов.

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Народный синоптик: Ждем жару и бури

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По расчетам Леонида Горбаня, третий месяц нынешнего лета окажется противоположностью второму: дождей почти не будет, а вот жары хватит с лихвой. Лишь в первую неделю августа ожидаются две небольшие почти бездождевые бури, затем осадки прекратятся, а столбик термометра с каждым днем будет ползти все выше и выше. К середине месяца днем может быть под +40 при почти полном отсутствии облаков. После 18-го ненадолго "запахнет осенью", температура на 2-3 дня резко снизится до +20-22 градусов под воздействием холодного антициклона.

Перед Днем Независимости снова потеплеет до +26-28 градусов – и лето на этом закончится. Если парад в честь 30-й годовщины праздника еще состоится в нежаркий солнечный день, то через день-два резко похолодает. Попрощается с нами лето проливным дождем.

Укргидрометцентр: Температура выше нормы на полтора градуса

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что нынешний август ожидается более жарким, чем обычно.

Как рассказал нам директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, температура в августе будет выше нормы на 1-1,5 градуса. Кульбида уточнил, что это новая норма, по итогам наблюдений за 30-летний период с 1991 по 2020 год, она выше, чем предыдущая норма, с 1981 по 1990 год.

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Средняя месячная температура в августе предполагается 20-25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов, это столько же, сколько было в июле, который считается самым жарким месяцем лета.

"Количество дней с высокой температурой воздуха, это +30 и более градусов будет очень большим, причем независимо от региона, – говорит Николай Кульбида. – Вероятнее всего, что прохладнее будет на западе, а в остальных регионах возможно до 20 жарких дней, а на юге – почти весь месяц окажется очень жарким и сухим. При этом не приходится ожидать, что Украину продолжат заливать дожди, период сильных дождей прошел".

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в августе составляет 2 градуса мороза и наблюдался не только в высокогорьях Карпат, но и в северных, Волынской, Харьковской, Луганской и Запорожской областях.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 42 градуса тепла, наблюдался в Тернопольской и Черниговской областях.

Месячное количество осадков ожидается 31-80 мм, на Прикарпатье местами 95-99 мм, что в пределах климатической нормы.

Но с дождями получится "где густо, где пусто", особенно в южных и восточных регионах, там дождей может быть намного меньше, чем скудные три сантиметра на месяц или в среднем по миллиметру дождя в день.

Погодные сайты: Август – месяц контрастов

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Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что они "видят" август в большинстве регионов жарким и сухим. Но погода в западных областях будет заметно отличаться погоды на остальной территории страны. На западе почти весь месяц ожидается комфортная температура, около +25 градусов днем, а ближе к концу августа даже +22 градуса. Но и дождей здесь пройдет заметно больше, особенно в первой половине месяца.

Впрочем, начнется август дождями повсеместно. Такая погода, как правило, характерна для первых дней этого месяца и даже отражена в народных приметах. "Святой Илья наделает гнилья", – говорят в народе. Напомним, день пророка Ильи – 2 августа.

В дальнейшем погода улучшится и чем дальше на юг и восток, тем будет теплее и суше. Если в Волынской, Черниговской, Киевской, Сумской областях небольшие дожди задержатся всю первую неделю августа, то в Херсонской они прекратятся уже 3-4 числа, в Луганской и Харьковской – 2-го. В этих регионах почти все последующие дни окажутся безоблачными и жаркими.

Дневная температура воздуха на юге и востоке страны в середине месяца превысит +30-32 градуса в тени, а ночью не опустится ниже +18-20 градусов. Более прохладно будет в центральных регионах: днем около +28-30 градусов, ночью +15-17.

В Киеве самой жаркой и сухой будет середина месяца, температура днем до +30. А вот на 30-летие Независимости погодные сайты сулят нам +24 градуса и дождь с грозой. Так что участникам парада, похоже, придется маршировать по лужам, а зрителям – прятаться под зонтами.

В целом прогноз погодных сайтов близок к расчетам Леонида Горбаня и данным Укргидрометцентра, за исключением температур. Интернет-метеорология "не видит" сильной жары, доходящей днем до +35 градусов в тени и выше.

О том, какой будет погода в последние дни июля, смотрите в сюжете.