Погода на декабрь: когда придут морозы и выпадет ли снег на Новый год

Синоптики говорят, что в декабре бывало и 38 градусов мороза, и 18 градусов тепла

/ Фото: Сегодня

Не за горами декабрь, а зимой пока не пахнет, погода за окном – типичная ноябрьская: пасмурно, сыро. О приближении зимы говорит лишь одно: день стал намного короче, за ноябрь он сократился почти на час, до восьми с половиной часов. Еще полчаса светового дня "съест" декабрь, но после католического Рождества, 25 декабря, солнце "пойдет на лето", день начнет увеличиваться.

Ранее мы писали о том, как рождаются прогнозы погоды

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В народе говорят: солнце – на лето, зима – на мороз. Так ли это, и каким будет последний месяц 2021 года, он же первый месяц новой зимы, выяснили "Сегодня".

К сожалению, 1 октября на 83-м году жизни ушел от нас главный народный синоптик Украины Леонид Горбань. Но он оставил "Сегодня" свой эксклюзивный прогноз погоды на декабрь, который мы публикуем. Также мы традиционно даем прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов.

Читайте также последнее интервью Леонида Горбаня, которое он дал "Сегодня", рассказав, в том числе, о погоде на зиму и на годы вперед

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Прогноз Леонида Горбаня: Настоящая зима в декабре придет

/ Фото: Сегодня

По расчетам народного синоптика, первый месяц новой зимы окажется холодным. О своем приходе в Украину декабрь известит с первого дня – морозами. Будут они небольшими: 1-3 декабря похолодает до -4 градусов ночью и до -1 градуса днем. Затем снова потеплеет до небольшого "плюса" на 4-5 дней.

Вся первая зимняя неделя будет сухой и пасмурной, дождь и снег придут с 8-10 декабря. При этом похолодает, а это означает пренеприятнейший "микс" из ледяного дождя и мокрого снега, который приведет к неминуемому гололеду. Короче, здравствуй, "день жестянщика" для автомобилистов и "день травматолога" для пешеходов.

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Мороз будет крепчать, снег – валить, но небольшой и недолго. Впрочем, его хватит, чтобы к середине декабря наступила настоящая зима с небольшими морозами. Во второй половине месяца снегопады окончательно прекратятся, выглянет солнце, но похолодает, ночью до -10 градусов. На Католическое рождество и Новый год расчеты Леонида Горбаня сулят нам снег, потепление, но не выше ноля, сохранится небольшой мороз. То есть, не как год назад, когда снега в новогоднюю ночь не было вообще.

Укргидрометцентр: Будет мокрый снег, ветры и туманы

Как рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко, декабрь приблизит нас к настоящей зиме, но это может быть в самом конце месяца.

"Таких суровых морозов, как в прежние годы, не ожидается, минус 20 градусов в декабре возможны, но маловероятны, – говорит Анатолий Прокопенко. – Среднемесячная температура – от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, это близко к норме (то есть, декабрь окажется холоднее ноября на 5-7 градусов – Авт.). Снег в декабре также теперь выпадает не везде и не каждый год. В Карпатах, северных, западных и восточных регионах снег к концу месяца ляжет, в южных областях и в Крыму выпадет, но растает".

Анатолий Прокопенко отметил особенность теперешних теплых зим – это активизация южных и юго-западных циклонов, которые приводят к сильным ветрам, вьюгам, налипанию мокрого снега. Все это возможно в декабре. Еще одна неприятность – резкие колебания температуры, приводящие к туманам, особо опасным при движении по автодорогам.

Осадков в декабре выпадет в среднем 33-78 мм, в горах местами 81-105 мм, это в пределах нормы за исключением северо-восточных областей (Черниговщина, Сумщина), там снега меньше нормы. В пересчете на "чистый" снег – от 30-80 см в среднем по стране, до одного метра в Карпатах.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в декабре составляет 38 градусов мороза (Львовская, Черновицкая, Ивано-Франковская обл.) в Крыму – 19 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры – 18 градусов тепла, в Крыму до 25 градусов тепла.

Погодные сайты: Морозы захватят треть страны

Обобщенный прогноз погодных сайтов на декабрь показывает, что они "видят" погоду в первом зимнем месяце не очень зимней. В целом по стране наиболее холодной и мокрой окажется первая неделя: ожидаются дожди с мокрым снегом, на севере снежный покров может сохраниться. Следующие две недели декабря будут более теплыми, ближе к Новому году снова придут небольшие морозы.

Если взглянуть на карту Украины, то зимняя погода придет в страну "треугольником" одной вершиной вниз. Ударят морозы и выпадет небольшой снег в северных областях – это Волынь и далее на восток до Сумщины. Нижней вершиной холодного треугольника станет Черкасчина, зима также захватит Хмельнитчину, часть Виннитчины на западе и часть Полтавщины на востоке. Всего девять областей могут быть к Новому году покрыты снегом, но не более 10 см высотой.

В остальных областях снег тоже ожидается, но он, скорее всего, растает. А на юге Украины – это Одесская, Николаевская, Херсонская области и Крым, а также в Днепропетровской и Запорожской областях снег либо не выпадет, либо выпадет символически.

Восточные области почти не увидят даже дождей, особенно под конец декабря – здесь интернет-"синоптики" обещают пасмурную сухую погоду с 12-15 декабря до самого Нового года.

Осень вместо зимы ожидается в декабре в Закарпатье: почти весь месяц плюсовая температура не только днем, но и ночью. Но зато много дождей с мокрым снегом – дождить и снежить будет почти каждый день.

Жителям других западных областей – Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой – также почти весь месяц придется носить с собой зонты и надеть непромокаемую обувь, дабы уберечь ноги при ходьбе по снежной "каше".

В Киеве, который расположен на севере страны, погода в декабре ожидается вполне зимней. Больших морозов не будет, но похолодание, дожди со снегом, затем небольшой снег придут с первых дней декабря. Во второй половине месяца все это может растаять, но вероятность того, что к Новому году снова похолодает и заснежит, высокая.

Как видим, прогноз Леонида Горбаня самый "зимний", интернет-прогноз – наиболее мягкий, расчеты Укргидрометцентра находятся посредине.

Погоду в ноябре наиболее точно предсказали Леонид Горбань и Укргидрометцентр, за месяц наперед рассчитавшие похолодание и дожди со снегом во второй его половине. Погодные сайты обещали теплый ноябрь и "увидели" лишь снижение температуры после 20-го, но без снега и заметных осадков.

Чей прогноз точнее на этот раз, узнаем ближе к Новому году.

Для составления прогнозов погоды используют специальные метеорологические зонды. Как их запускают, смотрите в сюжете