Погода на февраль: скоро ли закончится зима

Зима не ушла вместе с теплой погодой и январскими дождями, "съевшими" скудный снежный покров. Но возвращаются похолодание и ненастье, так что феврале еще увидим и морозы, и снегопады.

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Какой ожидается погода в самом коротком зимнем месяце, подробно разобрался сайт "Сегодня". Мы традиционно сравнили три прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня (с инфографикой), Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов.

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Леонид Горбань: Мороз и снег еще будут

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Прогноз народного синоптика Леонида Горбаня на февраль показывает: месяц начнется с морозов. Они усилятся ближе к концу первой недели, достигнув в северных и восточных областях 13-15 градусов ночью и 5-7 градусов днем. Затем южные и юго-западные ветры снова ослабят морозы и даже принесут оттепель, которая начнется 8-10 февраля.

Всю первую декаду солнце вряд ли увидим, так как вместе с морозами придут и снегопады. Они ожидаются небольшими, всего за неделю выпадет не более 10 см снега.

Гораздо больше проблем доставят снегодожди в период 8-10 февраля. При небольшом морозе они сразу же образуют ледяную корку на улицах и дорогах.

С начала второй декады снова похолодает, и 15-17 февраля морозы достигнут 13-17 градусов ночью и 5-7 градусов днем.

Осадков с 10 по 18 февраля почти не будет. Местами выпадет небольшой снег, не более 2-3 см, он едва укроет землю.

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С 18 февраля начнется стремительное потепление, за два дня температурные качели качнутся от -15-17 градусов мороза до +2-3 градусов тепла. На 20-21 февраля Леонид Горбань обещает небольшой снег с дождем. Это снизит температуру до минусовой, но ожидается всего 3-5 градусов мороза ночью и 1-2 градуса мороза днем.

Конец месяца будет отмечен сильными снегодождями и постоянными переходами температуры с плюсовой на минусовую и наоборот. Но завершится зима все же небольшими морозами.

Укргидрометцентр: Февраль будет теплее января

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал нам, что февраль – более теплый месяц, чем январь. Хотя, по его словам, в отдельные периоды могут быть кратковременные сильные морозы, до -30 градусов.

"В Украине все больше проявляются тенденции глобального потепления, поэтому среднемесячная температура воздуха ожидается на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений. Это от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму до +3 градусов", – уточнил Анатолий Прокопенко.

А вот с осадками не сложится: хотя снег еще будет, но его может выпасть меньше нормы, это от 25 до 58 см снега на весь месяц. Самыми малоснежными окажутся восточные области. В горных районах Закарпатья и горах Крыма до 73-110 мм осадки ожидаются в пределах средних многолетних значений: от 73 см до 1,1 м снега.

Ситуацию с осадками могут улучшить циклоны со Средиземноморья, вероятность их прохождения через Украину достаточно высокая. Прежде всего это касается южных областей.

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По данным многолетних наблюдений синоптиков Укргидрометцентра, абсолютный минимум температуры воздуха в феврале 39 градусов мороза, на юге Украины и на Закарпатье – 23 и 34 градуса мороза. Абсолютный максимум температуры – 20 градусов тепла, на Прикарпатье, в южной части страны – до +24 градусов.

Погодные сайты: Весна задержится

Обобщенный прогноз погодных сайтов выглядит так.

Погодные сайты "видят" начало февраля морозным с прояснениями, но без осадков. Снег пойдет 4-5 февраля, морозы ослабеют, в центральных и южных регионах возможна даже оттепель, из-за чего к концу первой недели февраля снег превратится в снегодождь.

Далее снова "качели": прояснение, похолодание, без осадков. На день святого Валентина (14 февраля) и Сретенье (15 февраля) погода будет разной. "Валентин" окажется теплым и пасмурным. А Сретенье – солнечным, но морозным.

Напомним: по народным поверьям, 15 февраля встречаются дряхлеющая старуха-зима и набирающая силу юная девушка-лето. И спорят: чья возьмет. Если к вечеру потеплеет – значит весна не за горами. Похолодает – еще вернутся морозы.

Синоптические сайты обещают после 15 февраля, похолодание до -10 градусов ночью и до -5 градусов днем. Этот тренд совпадает с расчетами Леонида Горбаня. Так что, похоже, весна в этом году задержится.

Но с 17 по 20 февраля морозы постепенно станут ослабевать, местами выпадет последний скудный зимний снег. К концу месяца ожидается оттепель, но с ночными морозами до -2-3 градусов.

Но февраль впереди, еще не закончился январь. А он рассвирепел не на шутку. Где сейчас аномальные морозы и снегопады, а где жара, смотрите в сюжете

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