Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
☎ Переговоры Байден-Зеленский 🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 🗣 Нормандский формат в Париже
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Погода на февраль: закончится ли зима раньше календарного срока

Александр Панченко Александр Панченко Редактор Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 января, 05:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
"Лютый" будет достаточно лютым, но кое-где увидим и подснежники
/ Фото: Сегодня

Почти две трети зимы позади, но сейчас она в самом разгаре. Довольны лыжники с саночниками, так как снег выпадает регулярно, не в обиде и те, кто не любит холодов, ибо морозы не трескучие. Световой день удлинился более чем на час и продолжает увеличиваться на 2-3 минуты ежедневно. Надолго ли установилась настоящая зима и не закончится ли она раньше календарного срока, разобрались "Сегодня". А в конце января Украину накроет снегом.

Читайте также: Погода на 2022 год: подробный прогноз на все четыре сезона

Реклама

Укргидрометцентр: Досрочная весна вряд ли будет

По прогнозам Укргидрометцентра, февраль окажется более теплым и менее снежным, чем январь. Как рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, в наступающем феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорье Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть, февраль окажется теплее января на 1-2 градуса – Авт.). На юге Одесчины, в Крыму и Закарпатье до 4 градусов тепла.

Осадков тоже выпадет примерно на треть меньше, чем в январе: в среднем 22-40 мм, в Карпатах, на Закарпатье и в горах Крыма местами до 75 мм. В пересчете на "чистый" снег – приблизительно 22-40 см в среднем по стране, до 75 см в горах. Для равнинной местности это в пределах нормы, для гористой – меньше нормы, в прежние годы снега там насыпало в феврале более 100 мм.

А вот ожидать весны в феврале вряд ли стоит.

Реклама

"Если температура в феврале прогнозируется в пределах нормы, то и зима в этом месяце не закончится. Расчеты показывают: февраль будет зимним месяцем, пока мы не видим, что среднесуточная температура в феврале устойчиво перейдет через ноль градусов в сторону повышения. Прогнозы на первый весенний месяц – март – станут возможны в конце февраля", – разъяснил Анатолий Прокопенко.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в феврале составляет 39 градусов мороза (Черниговская и Луганская обл.), это на 3 градуса теплее, чем в январе, в Крыму и на юге Одесской области – 23 градуса мороза, это на 1 градус холоднее, чем в январе.

Абсолютный максимум температуры в феврале – 24 градуса тепла (на 6 градусов выше, чем в январе) наблюдался на Виннитчине и Прикарпатье. В других областях Украины февральские температуры не поднимались выше +20 градусов.

Погодные сайты: Морозов ждем, со снегом сложится не очень

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что февраль действительно окажется, "лютым", как он называется по-украински. Возможны ночные морозы до -15 градусов, причем холода начнут надвигаться с северо-запада уже в первых числах месяца. Далеко на юг они не продвинутся, но погода в феврале ожидается переменчивой по всей Украине. Такие перемены погоды негативно влияют на метеозависимых людей.

Реклама

На Волыни, Ровенщине и далее на север до Сумщины ненадолго похолодает ночью до минус 10-12 градусов, днем до минус 3-5 . Пару дней дней спустя в этих областях прогнозируется оттепель с мокрым снегом, а после 7-10 февраля надолго установится морозная погода, но не ниже -15 градусов и почти без осадков. Постепенно начнет теплеть на севере страны лишь после 20 февраля. К марту ожидается днем 3-5 градусов тепла, ночью 0-5 градусов мороза.

Запад страны почувствует холода меньше: в начале февраля морозы сюда почти не дойдут, но осадков выпадет больше, чем в других регионах, в основном это будет мокрый снег и снег с дождем. Середина месяца ожидается ясной и морозной, до 5 градусов мороза ночью и местами ниже 10 градусов мороза днем. Но теплеть начнет на 4-6 дней раньше, чем в других регионах. Первыми это ощутят закарпатцы: здесь на день святого Валентина (14 февраля) и до конца месяца погода будет почти мартовской. Так что – встречайте первые подснежники!

Половина регионов юга страны – Одесская, Николаевская, Херсонская обл. и Крым – совсем не заметит февральских морозов. Потепление здесь начнется в конце января и продлится почти весь февраль. За исключением недели с 7 по 14 февраля, температура будет плюсовой днем и не более -5 градусов ночью.

Прогнозы обещают, что Николаевщину, Херсонщину и Запорожье 11-13 февраля засыплет сильным снегом. А вот до Одессы циклон дойдет ослабленным, там выпадет дождь с мокрым снегом, который растает. Не исключено, что одесситы после этого забудут о снеге аж до декабря.

В Запорожской и Днепропетровской области, погода ожидается такой же, как в центральных регионах: в середине месяца две недели морозной погоды. Днем температура воздуха минус 1-3 градуса, ночью минус 12-15. Но до центра страны осадки почти не дойдут, лишь в начале и середине февраля возможны 2-3 дня с небольшим снегом. Заметно теплеть в этих областях начнет после 24 февраля.

На востоке Украины зима задержится дольше всего. На Харьковщине, Донбассе и Луганщине будет и снег, и морозы начнут отступать лишь в последние дни февраля. А с 6 по 25 число установится холодная ясная погода: днем -5 градусов и ниже, ночью -12 и ниже.

В Киеве большая часть февраля ожидается морозной, ясной и почти без осадков. Похолодание в начале месяца спустя три дня сменится короткой оттепелью с дождем, который перейдет в небольшой снег. С 7 по 14 февраля прогнозируется ясная морозная погода без осадков: ночью до -12 градусов, днем до -5-7 градусов. Затем заснежит на пару дней и начнется плавное потепление, но без оттепели. "Плюс" днем в столице возможен только после 22 февраля.

Как видим, и прогноз Укргидрометцентра, и интернет-прогнозы на февраль достаточно близки. То есть зима еще будет, а ранняя весна не наступит нигде, кроме Закарпатья.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов "А кто тогда умер"? Лидера "SaveФОП" могут обвинить в организации беспорядков с жертвами Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве расстреляли элитное авто. Мы узнали, есть ли жертвы (фото, видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная "Тревожный чемоданчик" для животных: что взять питомцам в случае ЧП (список) Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
28 января. Иван Плющ. Ровно 30 лет назад Верховная Рада с подачи своего председателя утвердила Государственный Флаг Украины из двух полос: верхняя – синего цвета, нижняя – желтого…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

146 820

заболело за неделю в Украине

+103%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3715

Евро (€)

32.34

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять