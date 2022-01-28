Погода на февраль: закончится ли зима раньше календарного срока

"Лютый" будет достаточно лютым, но кое-где увидим и подснежники

/ Фото: Сегодня

Почти две трети зимы позади, но сейчас она в самом разгаре. Довольны лыжники с саночниками, так как снег выпадает регулярно, не в обиде и те, кто не любит холодов, ибо морозы не трескучие. Световой день удлинился более чем на час и продолжает увеличиваться на 2-3 минуты ежедневно. Надолго ли установилась настоящая зима и не закончится ли она раньше календарного срока, разобрались "Сегодня". А в конце января Украину накроет снегом.

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Укргидрометцентр: Досрочная весна вряд ли будет

По прогнозам Укргидрометцентра, февраль окажется более теплым и менее снежным, чем январь. Как рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, в наступающем феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорье Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть, февраль окажется теплее января на 1-2 градуса – Авт.). На юге Одесчины, в Крыму и Закарпатье до 4 градусов тепла.

Осадков тоже выпадет примерно на треть меньше, чем в январе: в среднем 22-40 мм, в Карпатах, на Закарпатье и в горах Крыма местами до 75 мм. В пересчете на "чистый" снег – приблизительно 22-40 см в среднем по стране, до 75 см в горах. Для равнинной местности это в пределах нормы, для гористой – меньше нормы, в прежние годы снега там насыпало в феврале более 100 мм.

А вот ожидать весны в феврале вряд ли стоит.

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"Если температура в феврале прогнозируется в пределах нормы, то и зима в этом месяце не закончится. Расчеты показывают: февраль будет зимним месяцем, пока мы не видим, что среднесуточная температура в феврале устойчиво перейдет через ноль градусов в сторону повышения. Прогнозы на первый весенний месяц – март – станут возможны в конце февраля", – разъяснил Анатолий Прокопенко.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в феврале составляет 39 градусов мороза (Черниговская и Луганская обл.), это на 3 градуса теплее, чем в январе, в Крыму и на юге Одесской области – 23 градуса мороза, это на 1 градус холоднее, чем в январе.

Абсолютный максимум температуры в феврале – 24 градуса тепла (на 6 градусов выше, чем в январе) наблюдался на Виннитчине и Прикарпатье. В других областях Украины февральские температуры не поднимались выше +20 градусов.

Погодные сайты: Морозов ждем, со снегом сложится не очень

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что февраль действительно окажется, "лютым", как он называется по-украински. Возможны ночные морозы до -15 градусов, причем холода начнут надвигаться с северо-запада уже в первых числах месяца. Далеко на юг они не продвинутся, но погода в феврале ожидается переменчивой по всей Украине. Такие перемены погоды негативно влияют на метеозависимых людей.

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На Волыни, Ровенщине и далее на север до Сумщины ненадолго похолодает ночью до минус 10-12 градусов, днем до минус 3-5 . Пару дней дней спустя в этих областях прогнозируется оттепель с мокрым снегом, а после 7-10 февраля надолго установится морозная погода, но не ниже -15 градусов и почти без осадков. Постепенно начнет теплеть на севере страны лишь после 20 февраля. К марту ожидается днем 3-5 градусов тепла, ночью 0-5 градусов мороза.

Запад страны почувствует холода меньше: в начале февраля морозы сюда почти не дойдут, но осадков выпадет больше, чем в других регионах, в основном это будет мокрый снег и снег с дождем. Середина месяца ожидается ясной и морозной, до 5 градусов мороза ночью и местами ниже 10 градусов мороза днем. Но теплеть начнет на 4-6 дней раньше, чем в других регионах. Первыми это ощутят закарпатцы: здесь на день святого Валентина (14 февраля) и до конца месяца погода будет почти мартовской. Так что – встречайте первые подснежники!

Половина регионов юга страны – Одесская, Николаевская, Херсонская обл. и Крым – совсем не заметит февральских морозов. Потепление здесь начнется в конце января и продлится почти весь февраль. За исключением недели с 7 по 14 февраля, температура будет плюсовой днем и не более -5 градусов ночью.

Прогнозы обещают, что Николаевщину, Херсонщину и Запорожье 11-13 февраля засыплет сильным снегом. А вот до Одессы циклон дойдет ослабленным, там выпадет дождь с мокрым снегом, который растает. Не исключено, что одесситы после этого забудут о снеге аж до декабря.

В Запорожской и Днепропетровской области, погода ожидается такой же, как в центральных регионах: в середине месяца две недели морозной погоды. Днем температура воздуха минус 1-3 градуса, ночью минус 12-15. Но до центра страны осадки почти не дойдут, лишь в начале и середине февраля возможны 2-3 дня с небольшим снегом. Заметно теплеть в этих областях начнет после 24 февраля.

На востоке Украины зима задержится дольше всего. На Харьковщине, Донбассе и Луганщине будет и снег, и морозы начнут отступать лишь в последние дни февраля. А с 6 по 25 число установится холодная ясная погода: днем -5 градусов и ниже, ночью -12 и ниже.

В Киеве большая часть февраля ожидается морозной, ясной и почти без осадков. Похолодание в начале месяца спустя три дня сменится короткой оттепелью с дождем, который перейдет в небольшой снег. С 7 по 14 февраля прогнозируется ясная морозная погода без осадков: ночью до -12 градусов, днем до -5-7 градусов. Затем заснежит на пару дней и начнется плавное потепление, но без оттепели. "Плюс" днем в столице возможен только после 22 февраля.

Как видим, и прогноз Укргидрометцентра, и интернет-прогнозы на февраль достаточно близки. То есть зима еще будет, а ранняя весна не наступит нигде, кроме Закарпатья.