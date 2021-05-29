Погода на июнь: лето пока задержится

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Заканчивается май, а в голове крутится поговорка: "это тебе не май-месяц" – в смысле, что до сих пор как-то не по-майски прохладно.

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Сайт "Сегодня" выяснил, что ждет Украину в первом летнем месяце – июне, и когда окончательно сменим куртки на футболки, а ботинки – на сандалии.

Мы традиционно сравнили три прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня (с инфографикой), Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов.

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Народный синоптик: Будет тепло, но возможны два "потопа"

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По расчетам Леонида Горбаня, месяц начнется теплом и дождями. Всю первую десятидневку дождить будет через день-два, а завершится она ливнями с грозой, местами с градом. Дневная температура постепенно опустится с 25-27 градусов до 18-20. Далее нас ждет две недели сухой нежаркой погоды, днем до +26-28 градусов, ночью +16-18 градусов. Ближе к концу месяца – очередной "потоп": с 23 по 27 июня Украину накроет мощный циклон. Но будет тепло, днем не ниже +20 градусов даже в северных регионах и в Карпатах. После того, как циклон потеряет свою силу и иссякнет, температура снова пойдет вверх, приближаясь к 30 градусам.

В июне у нас в этом году два праздника: церковный – Троица по православному календарю и общегосударственный, день Конституции – 28 июня. Традиционно дождливая Троица в этом году выпала на 20 июня. Расчеты Леонида Горбаня показывают: ныне традиция может быть нарушена, а ливни пройдут 22-25 июня. На день Конституции погода должна улучшиться, будет солнечно, но прохладно, не выше 20-22 градусов тепла.

Укргидрометцентр: Не ждем аномалий и катаклизмов

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что нынешний июнь ожидается прохладнее, чем в прошлом году. Как рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, средняя месячная температура в июне предполагается 18-22 градусов тепла, в горах 14-18 градусов тепла. Это на четыре-пять градусов выше, чем в мае и близко к климатической норме, год назад было выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм), также в пределах нормы.

"Июнь – по-настоящему летний месяц, прекращаются заморозки и начинается постепенное нарастание тепла. Но так как температура среднемесячная, то в начале июня будет прохладнее, чем в среднем, в конце июня – теплее, чем в среднем, – уточнил Анатолий Прокопенко. – Также в июне активизируется грозовая деятельность, чаще наблюдаются град и шквалы. Пока мы не видим, что в июне будет аномально жаркая погода. Это хорошо для развития растений, злаков, которые сейчас насыщены влагой, и создает предпосылки для неплохого урожая".

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в июне составляет три градуса мороза и наблюдался в горах Крыма, в западных, северных, восточных и Днепропетровской областях, на высокогорье Карпат до пяти градусов мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха в Одесской, Херсонской, Харьковской, Луганской областях 39,8 градуса, в горных районах 29 градусов.

Погодные сайты: На западе – прохлада, на востоке – жара

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Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что они "видят" июнь в большинстве регионов не очень теплым и достаточно дождливым.

Прохладнее всего будет в западных и северных областях, здесь дневная температура почти весь месяц удержится в пределах +19-22 градусов, ночная – от 9 до 12 градусов. Лишь к концу июня потеплеет на два-три градуса. А самыми жаркими окажутся восток и юго-восток страны: в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областях днем интернет-метеорология уже после 10 июня обещает днем +23-27 градусов, ночью 15-17 градусов. Это даже жарче, чем в расположенных южнее Одесской и Николаевской областях. Центр страны окажется в самых комфортных условиях – днем выше +22 градусов, но ниже +26-27, ночью на 8-10 градусов прохладнее. Увеличение жары до 27-28 градусов, а на юге и востоке еще выше ожидается к июлю.

Не повезет западным и северным областям и с осадками: дождить здесь будет почти ежедневно, хотя кратковременно и без сильных ливней. А вот в остальных областях, прежде всего в восточных, ожидается сушь с 7 по 12 и с 15 по 25 июня. Центр страны окажется в промежуточном положении и по осадкам: их будет меньше, чем на западе, но больше, чем на юге и востоке. Но периоды дождей здесь ожидаются краткими, зато интенсивными: на Полтавщине, Черкащине и граничащих с ними областях прольются ливни в начале, середине июня и после 20-22-го числа.

Киев и Киевщина по температуре попадают в северные регионы, а по дождям – ближе к центральным. Здесь ожидается два периода ливней – 9-10 и 18-21 июня.

В целом прогноз погодных сайтов близок к расчетам Леонида Горбаня, за исключением температур – в отличие от народного синоптика, сильную жару интернет-метеорология "видит" только на половине Украины – той, которая располагается южнее и восточнее Киева.

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