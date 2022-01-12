Погода на Крещение резко изменится: чего ждать украинцам (карта)

В Украине на Крещение не будет сильных морозов. В некоторых регионах 19 января стоит ожидать мокрый снег, а также солнце.
Об этом сообщают данные на Gismeteo.
Погода в Киеве
В столице температура воздуха днем будет -4 градуса, а вот ночью опустится до -8. Осадков в городе не будет, но небо до самого вечера покроют облака.
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Погода во Львове
В этот день в городе столбики термометров поднимутся максимум до 0 градусов. Ночью синоптики прогнозируют 4 градуса мороза. Также во Львове пройдет мокрый снег.
Погода в Харькове
19 января в городе днем температура воздуха опустится до 4 градусов мороза, а ночью синоптики обещают -8 градусов.
Осадков не будет. Небо до самого вечера покроют облака, но иногда будет выглядывать солнце.
Погода в Одессе
По сравнению с другими городами, в Одессе будет теплее всего. Днем температура воздуха максимально поднимется до 2 градусов тепла, а вот ночью опустится до -4.
Осадков этот день не будет. Небо в городе останется ясным до самого вечера.
Какая будет зима в Украине
Январь ожидается контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое и малоснежное, а вторая половина будет морозная и со снегопадами.
Февраль стоит ожидать холодный, снежный и с сильными морозами во второй половине. В середине месяца будут снежные бураны, а в конце трескучие морозы, снег.
Раньше мы писали:
- Где в Украине больше всего заснежило – синоптики показали карту.
- Катки на дорогах и заносы: Украину накрывает мощный снегопад – онлайн.