Погода на Крещение резко изменится: чего ждать украинцам (карта)

Сильного ветра в этот день не будет, но стоит ожидать осадки

Солнечная погода будет не везде / Коллаж "Сегодня"

В Украине на Крещение не будет сильных морозов. В некоторых регионах 19 января стоит ожидать мокрый снег, а также солнце.

Об этом сообщают данные на Gismeteo.

Реклама

Погода в Киеве

В столице температура воздуха днем будет -4 градуса, а вот ночью опустится до -8. Осадков в городе не будет, но небо до самого вечера покроют облака.

Погода в Киеве на 19 января. Скрин: Gismeteo

Погода во Львове

В этот день в городе столбики термометров поднимутся максимум до 0 градусов. Ночью синоптики прогнозируют 4 градуса мороза. Также во Львове пройдет мокрый снег.

Реклама

Погода во Львове на 19 января. Скрин: Gismeteo

Погода в Харькове

19 января в городе днем температура воздуха опустится до 4 градусов мороза, а ночью синоптики обещают -8 градусов.

Осадков не будет. Небо до самого вечера покроют облака, но иногда будет выглядывать солнце.

Реклама

Погода в Харькове на 19 января. Скрин: Gismeteo

Погода в Одессе

По сравнению с другими городами, в Одессе будет теплее всего. Днем температура воздуха максимально поднимется до 2 градусов тепла, а вот ночью опустится до -4.

Осадков этот день не будет. Небо в городе останется ясным до самого вечера.

Погода в Одессе на 19 января. Скрин: Gismeteo

Какая будет зима в Украине

Январь ожидается контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое и малоснежное, а вторая половина будет морозная и со снегопадами.

Февраль стоит ожидать холодный, снежный и с сильными морозами во второй половине. В середине месяца будут снежные бураны, а в конце трескучие морозы, снег.

Раньше мы писали: