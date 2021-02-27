Прогноз погоды на март – синоптики предупредили, что скоро морозы вернутся

Какой будет погода в ближайшие 30 дней. Мы публикуем мнения метеорологов, народного синоптика и сайтов погоды

Февраль не закончился, а за окном уже весна. Однако синоптики в один голос прогнозируют: календарная зима завершится, но холода вернутся.

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Сайт "Сегодня" выяснил, что ждет Украину в марте, и когда зима уйдет окончательно. Мы традиционно сравнили три прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня (с инфографикой), Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов.

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Народный синоптик: март начнется морозами, закончится дождями

Леонид Горбань подтвердил нам свой прогноз на март, опубликованный сайтом "Сегодня" в статье "Эксклюзивный прогноз погоды на весну: а весны-то почти не будет".

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По расчетам Леонида Горбаня, после короткого потепления зима вернется в последний день февраля. Северо-западный ветер принесет на территорию Украины снег с дождем и небольшие морозы, до -2-4 градусов ночью. Днем температура будет плюсовой, но не выше +5 градусов.

Морозы уйдут 5-6 марта, осадки прекратятся, температура поднимется выше ноля градусов как днем, так и ночью. По-настоящему весенняя погода продержится с 10 по 15-16 марта, затем ненадолго, на 4-5 дней,опять вернется зима. В конце второй декады возможен снег с дождем и ночные морозы до -3 градусов. Но это будут уже последние снежинки.

Последняя треть месяца снова порадует нас теплом. Его принесут южные и юго-западные ветры, которые вынудят зиму отступить насовсем. Среднесуточная темпертатура поднимется до +10 градусов, то есть днем солнце прогреет воздух до +15 и выше, а ночью температура опустится до +2-3 градусов, на юге – до +5-6 градусов.

Несмотря на то, что синоптик обещает в марте снег и дожди, осадков выпадет немного, за весь месяц не более 30 мм. Последний мартовский дождь будет самым обильным – 5-7 мм осадков и пройдет он 28-30 марта в зависимости от региона.

Укргидрометцентр: Весна почти стартовала

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Синоптики Укргидрометцентра уверены: серьезных морозов больше не будет.

"Приход весны – это переход среднесуточной температуры в устойчивом режиме через ноль градусов в сторону повышения, – разъяснил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида. – Можно говорить о том, что зима если и вернется, то это будут очень краткосрочные проявления. Так что весна в Украине почти стартовала".

Подробнее о том, каким ожидается "весенний старт", рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко. Он охарактеризовал март как переходный месяц от холода к теплу, поэтому погода прогнозируется нестабильной. Возможны похолодания, которые будут чередоваться с потеплениями.

По словам Анатолия Прокопенко, температура в первом месяце весны окажется близкой к норме многолетних наблюдений.

"Среднемесячная температура воздуха в марте ожидается 0-6 градусов тепла, в пределах средних значений за базовый период наблюдений с 1981 по 2010 год, – уточнил Анатолий Прокопенко. – Среднее количество осадков составит 26-50 мм, в горных районах – 40-85 мм. Это 90-100% нормы".

Напомним: в январе и феврале этого года температура оказалась на 1,5-2 градуса выше многолетней, в марте прошлого года – выше многолетней на 1 градус. То есть, нынешний март будет холоднее прошлогоднего.

Абсолютный минимум температуры воздуха в марте в предыдущие годы наблюдений – 25 градусов мороза, абсолютный максимум – 29 градусов тепла.

Погодные сайты: Север замерзнет, запад намокнет

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Обобщенный прогноз погодных сайтов на март выглядит так. В первых числах месяца похолодает, причем холодный атмосферный фронт пройдет с северо-запада на юго-восток. По этой причине в западных и южных регионах морозов в первой декаде почти не будет. А вот северные, центральные и восточные области ожидают ночные заморозки до -6-8 градусов. На востоке страны морозы задержатся до 10-11 марта. Похолодание будет сопровождаться дождями и мокрым снегом.

Вторая треть месяца окажется теплее и солнечнее первой – переменная облачность, днем до +8-10 градусов, но не выше. Больше осадков выпадет в западных и центральных областях, и прекратятся они к 15 марта. На юге и востоке страны дождить перестанет уже 11-12 марта.

В последние десять дней марта температура снова снизится до +5-6 градусов днем, а пасмурных дней будет больше, чем ясных. В северных областях – Черниговской и Сумской – ближе к концу месяца возможны даже ночные заморозки до -1 градуса. Лишь к апрелю осадки прекратятся, а температура постепенно повысится до +10 градусов и более.

И "вишенкой на торте" – еще один прогноз на март – от пушистого "синоптика" сурка Тимки Третьего. Что пророчит Тимка – смотрите в сюжете

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