Погода на ноябрь: когда придут морозы и будет ли снег

Синоптики говорят, что в ноябре бывало и 24 градуса мороза, и 24 градуса тепла

/ Фото: Сегодня

Ноябрь для многих украинцев – самый неприятный месяц года: уже не осень, еще не зима, погода пасмурная, дождь – не дождь и снег – не снег, под ногами – то каток, то грязь. С каждым днем солнце встает все позже, а садится все раньше, да и то его почти не видно из-за туч. От восхода до заката светила уже проходит меньше 10 часов в сутки.

Какой ожидается погода на каждый день в ноябре, выяснили "Сегодня".

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К сожалению, 1 октября на 83-м году жизни ушел от нас главный народный синоптик Украины Леонид Горбань. Но он оставил "Сегодня" свой эксклюзивный прогноз погоды на ноябрь, который мы публикуем. Также мы традиционно даем прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов.

Читайте также последнее интервью Леонида Горбаня сайту "Сегодня" о погоде на зиму и годы вперед

Прогноз Леонида Горбаня: ноябрь будет суровым

/ Фото: Сегодня

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По расчетам народного синоптика, погода в ноябре окажется больше зимней, чем осенней. В первые дни "листопада" еще удержится относительно теплая погода – днем выше +10 градусов, переменная облачность и без осадков. Но к выходным начнутся холодные дожди, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом. Очевидно, что по такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Наоборот, к конце первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы. Днем температура будет около ноля или чуть выше.

В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся. Морозная погода без осадков продлится до конца ноября.

Укргидрометцентр: Зимы в ноябре не ждем

Как рассказал нам директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, среднемесячная температура в ноябре будет близкой к климатической норме, как и в два предыдущих месяца.

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Он уточнил, что ноябрь – переходный месяц от осени к зиме, пора предзимья. Предзимье начинается после стойкого перехода средней суточной температуры через +5 градусов в сторону снижения. На большей территории Украины холодает ниже +5 в первой декаде ноября, на Закарпатье и юге – во второй декаде.

"В первой половине ноября не ожидается значительного похолодания, лишь 6-7-го числа небольшое снижение температуры воздуха до нуля, но без морозов, – говорит Николай Кульбида. – Осадков практически не будет, и это не очень хорошо для вегетации растений, прежде всего озимых. Вторая половина месяца, очевидно, окажется намного более прохладной, начнутся морозы, большая вероятность выпадения осадков в виде дождя с мокрым снегом и снега".

По информации Укргидрометцентра, средняя месячная температура в ноябре предполагается 1-7 градусов тепла, в Закарпатье и на юге Украины местами 5-9 градусов тепла. Это на 6-8 градусов ниже, чем в октябре, но в пределах нормы.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в ноябре составляет 24 градуса мороза (Днепропетровская и Запорожская обл.), в Карпатах – 31 градус мороза. Абсолютный максимум температуры – 24 градуса тепла в Закарпатской, Черновицкой, в южных областях и в Крыму до 29 градусов тепла.

Месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что в пределах климатической нормы. Наиболее сухим будет ноябрь в Луганской, Днепропетровской областях, на Прикарпатье и юге – там выпадет всего 29-34 мм осадков.

Погодные сайты: Намокнем, но не замерзнем

Обобщенный прогноз погодных сайтов на ноябрь показывает, что они "видят" погоду в последнем осеннем месяце пасмурной и дождливой в первой половине и сухой и прохладной во второй половине. Но и температура, и количество осадков будут разными в зависимости от регионов.

На западе Украины почти всю первую половину ноября будет дождить. Больше всего пригодятся зонты жителям Закарпатья: их ждут две "мокрые" недели, за исключением 1-го и 15 ноября. Зато вторая половина месяца за Карпатскими горами ожидается погожей.

На Львовщине, Тернопольщине, Буковине, дожди в первой половине месяца будут поливать примерно каждые два дня из трех, но окажутся небольшими. Вторая половина ноября в западном регионе также почти без осадков.

Дневная температура на западе страны будет +12-15 градусов днем и +5-7 ночью в первой половине месяца и +5-7 днем, 0-2 тепла ночью во второй половине.

Северные области: Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская, Сумская – также попадут под дождь, но чуть позже, после 4-5 ноября. Дожди здесь закончатся ближе к 20-му числу. Самые сильные ливни ожидаются в Черниговской и Сумской областях.

Тепло на севере Украины задержится недолго: лишь первая неделя порадует температурой выше +10-12 градусов днем и +6-8 градусов ночью. Затем резкое снижение до +5-7 градусов, к концу месяца – до +3-5 градусов. С 20 ноября вероятны ночные заморозки до -3 градусов.

На юге и в центре страны дождей выпадет примерно одинаково: меньше, чем на западе, но больше, чем на востоке. Пик осадков придется на 10-12 ноября, затем они постепенно прекратятся. Самые большой "потоп" ожидается в Одессе 10 и 11 ноября.

В южных областях – Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, а также в Крыму тепло задержится почти до середины ноября: днем будет выше +15 градусов, ночью не ниже +5. А вот жителям центральных регионов придется надеть теплые куртки раньше – после 10 ноября столбик термометра опустится заметно ниже +10 днем.

Восточные области окажутся в ноябре самыми "сухими" и самыми холодными. На Харьковщине, Донбассе, Луганщине осадки прекратятся после 10 ноября. Выглянет солнце, но даже днем оно не прогреет воздух выше +10 градусов, а ночные заморозки до -4 градусов возможны уже с 18 ноября.

В Киеве первая неделя ноября ожидается теплой и почти без осадков: днем в мегаполисе температура дойдет до +15 градусов, ночью не опустится ниже +5. Резко, до +6-7 градусов, похолодает в столице после 10 ноября, и начнется неделя сильных дождей. Тепло уже не вернется, к концу месяца будет не выше +3 днем и 1-3 градуса мороза ночью.

Как видим, прогноз погодных сайтов ближе к расчетам Леонида Горбаня, чем Укргидрометцентра, но менее жесткий: ночные заморозки ожидаются лишь под конец месяца. Снега погодные сайты не обещают вовсе.

Чей прогноз точнее, узнаем через месяц. В октябре погоду точнее всего предсказали интернет-расчеты – обобщенный прогноз погодных сайтов.

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