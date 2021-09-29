Погода на октябрь: когда ждать снега и заморозков

Синоптики говорят, что в октябре бывало и 16 градусов мороза, и 34 градуса тепла

/ Фото: Сегодня

Осень все больше вступает в свои права: день стал на треть короче, чем был в июне, когда он максимальный, теперь солнце светит менее половины суток, да и то его не всегда видно за тучами. Пока держится теплая сухая погода, но в любой момент может похолодать и задождить. Уже на днях синоптики обещают заморозки.

"Сегодня" выяснили, какой ожидается погода в октябре.

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Мы традиционно сравнили три прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня (с инфографикой), Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов.

Народный синоптик: Месяц окажется "двуликим"

/ Фото: Сегодня

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По расчетам Леонида Горбаня, октябрь ожидается в целом холодным, но сухим, осадков выпадет не более 25 мм. Это ниже минимальной нормы, рассчитанной Укргидрометцентром по данным наблюдений за 30 лет. Второй месяц осени окажется "двуликим": порадует продолжительным "бабьим летом" в середине и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами.

Прохлада придет с первых дней и усугубится холодными дождями 4-5-го числа. Но к концу первой декады потеплеет, а к середине месяца погода станет почти сентябрьской: днем до +20 тепла, сухо и солнечно. Праздник Покрова Богородицы, вопреки народным приметам – "до обеда лето, после обеда – зима" – окажется самым теплым днем октября. В этот день температура может быть выше +20 градусов.

Однако уже спустя день-два погода резко изменится: температура упадет более чем на 10 градусов, до +6-8 днем, налетят холодные дожди, к 20 октября на севере и востоке страны могут быть ночные заморозки. Глубокая осень придет после 25 октября, когда прорвавшийся с севера циклон принесет кратковременные, но ощутимые морозы – две-три ночи может быть до семи градусов ниже ноля. Осадков в эти дни не ожидается. К концу месяца снова потеплеет до +8-10 градусов днем, но ненадолго: уже дышит холодом ноябрь.

Укргидрометцентр: Отопсезон начнется позже

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Как рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, среднемесячная температура в октябре будет близкой к климатической норме, как и в сентябре. Но это новые климатические характеристики, которые действуют с 2021 года и основаны на наблюдениях за последние 30 лет, уточнил Анатолий Прокопенко.

"Теперь погода в октябре более теплая, чем 30 лет назад, – говорит Анатолий Прокопенко. – Примерно на неделю вперед сместилась дата перехода среднесуточной температуры ниже восьми градусов тепла, когда начинается отопительный сезон. Если раньше отопление в домах включали 15-16 октября, то теперь в большинстве областей батареи теплеют в третьей десятидневке месяца. А в южных регионах уже можно обойтись без подогрева и в начале ноября. Лишь в Черниговской, Житомирской, Сумской, Хмельницкой областях отопсезон, как и ранее, начинается в середине второй декады октября. Осадки ожидаются в пределах нормы, это достаточно, чтобы обеспечить вегетацию озимых".

Синоптик не исключает заморозков даже в первой половине октября, а во второй половине они – обычное явление. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

По информации Укргидрометцентра, средняя месячная температура в октябре предполагается 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в октябре составляет 16 градусов мороза, абсолютный максимум – 34 градуса тепла.

Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

Погодные сайты: "Печка" будет медленно остывать

Обобщенный прогноз погодных сайтов на октябрь показывает, что они "видят" погоду во втором осеннем месяце примерно одинаковой по всей Украине и намного менее суровой, чем предсказывают Леонид Горбань и Укргидрометцентр.

Первая половина октября ожидается скорее сентябрьской: до +15 градусов днем и не ниже +7 градусов ночью в западных, центральных и восточных регионах. Чем дальше на север, тем, очевидно, прохладнее, но ненамного. Если на Львовщине, Тернопольщине, Буковине и далее на восток от Винницкой, через Черкасскую, Полтавскую и аж до крайней Луганской области днем будет +14-16, ночью +7-8, то на Волыни, Черниговщине, Сумщине, Киевщине Харьковщине ожидается днем +12-13, а ночью – те же +7-8 градусов.

Чем южнее от украинского "центра", тем теплее, но не так уж чтоб очень. В Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму днем температура может быть 16-18 градусов тепла, ночью – восемь-девять градусов тепла. Такая же "южная" погода и в Закарпатье.

Во второй половине месяца температура воздуха начнет медленно снижаться, но равномерно по всей Украине, без резких контрастов. На севере страны постепенно похолодает к концу октября до +9-11 градусов днем и до +4-6 ночью. На западе, в центре и на востоке будет теплее на два-три градуса, чем в северных областях, на юге – теплее еще на два-три градуса. Итого температурная разница между севером и югом составит около пяти градусов как днем, так и ночью.

В Киеве погода будет такой же, как в областях, расположенных севернее столицы. Самой прохладной ожидаются первая и последняя недели: температура днем не выше +10-12.

Осадков будет немного, но они выпадут неравномерно. Больше всего пригодятся зонты закарпатцам: из первых 15 дней дней октября десять окажутся дождливыми. Во второй половине месяца таких дней будет всего три, ближе к ноябрю. Первая половина октября ожидается дождливой на Тернопольщине, Виннитчине, Черкасчине, не обойдут дожди и южные регионы. А вот северные и восточные области увидят осадки только во второй половине месяца, и то они будут небольшими. Лишь на Луганщине 15-18 октября возможны ливни и даже осенние грозы.

Как видим, на этот раз прогноз погодных сайтов в корне отличается от двух других: не ждут интернет-синоптики ни снега, ни заморозков, ни резких колебаний температуры, которые рассчитал Леонид Горбань.

Чей прогноз точнее, узнаем через месяц.

Октябрь впереди, а сентябрь прощается с нами снегом и ливнями. Где бушевала стихия и придет ли еще бабье лето, смотрите в сюжете.