Погода на Вербное воскресенье: где будут заморозки, а где – смогут летать пчелы?

Две трети Украины окажутся во власти северо-западного циклона, еще треть страны будет нежиться в лучах ласкового солнца

В это воскресенье, 25 апреля, христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье, традиционно сопровождающееся похолоданием, ветрами, дождями и заморозками.

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Какой на самом деле будет погода в этот день, сайту "Сегодня" рассказали в Укргидрометцентре.

В западных областях сохранится ощутимо прохладная погода ночью и довольно свежо будет днем. В темную пору суток температура упадет до -1-3 °С, днем поднимется до 6-10 градусов условного тепла. Северо-западный ветер принесет дожди, сухо будет только в Ривненской области и на Волыни.

В Центральной Украине и северных областях погода будет похожей на западный регион: ночью похолодание до -1-3 °С и сухо, днем плюс 7-10 и непродолжительные дожди.

В восточных областях – Харьковской, Луганской и Донецкой – температура ночью будет падать чуть ниже ноля, зато днем поднимется до +10-14 °С. Будет дуть легкий западный ветерок, дожди не прогнозируются.

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Больше повезет южным областям и Крыму: там сухо, ночная температура будет +2-5 °С, а днем поднимется до 14 градусов тепла. Однако западный ветер уже в начале следующей недели принесет дожди.

В Киеве и столичной области ночью будут заморозки и сухо, днем потеплеет до 7-9 градусов, однако синоптики обещают дожди.

Как сообщает сайт "Синоптик", 25 апреля почитается память святого мученика Василия, исповедника, епископа Парийского. С этого дня становится значительно теплее, земля прогревается, сохнет, поэтому в народе говорили, что "Василий землю парит". Наши предки наблюдали за ивой: если она к этому дню распушилась – сильного холода уже не будет. С 25 апреля массово вылетают шмели и пчелы, выходят из нор лисицы.

Напомним, ранее синоптики дали неутешительный прогноз – в Киеве каждую ночь до 27 апреля ожидаются сильные заморозки.

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Кроме того, прогнозы климатологов о том, что климат в нашей стране заметно меняется, становятся явью. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

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