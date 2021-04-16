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Погода наладится, но повезет не всем: синоптики дали прогноз на выходные

16 апреля, 12:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украина снова будут погодные качели – сначала дожди прекратятся, а потом циклон заденет несколько областей

Сегодня дожди накрыли всю Украину, но на выходных погода наладится – практически во всех областях будет сухо, а температура будет колебаться в районе 13 градусов.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Видео: Сегодня

По ее словам, 17-18 апреля температура воздуха будет в районе 9-13 градусов.

В субботу в западных областях, а в воскресенье на севере местами даже 4-9 градусов.

В субботу существенные осадки не прогнозируются, разве что местами на западе может покапать. Ночью в западных областях возможен даже мокрый снег

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В воскресенье северо-восток страны зацепит циклон – дожди пройдут в Черниговской, Сумской и Киевской областях. На остальной территории сухо.

В Киеве в субботу и воскресенье периодически дождь. 17 апреля 9-11 тепла, 18-го – до +13.

А вот в Укргидрометцентре обещают до +17 на Донбассе и юге страны.

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Суббота

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Воскресенье

Напомним, на прошлой неделе запад страны неожиданно засыпало снегом. На Закарпатье даже пришлось ограничивать движение транспорта на дорогах. В Ужгороде после 18 градусов тепла ударили холода – дневная температура опустилась до +5.

Кроме того, на днях в Карпатах ударил мороз, а горы замело снегом.

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погода синоптики прогноз погоды наталка диденко

Источник: Сегодня

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