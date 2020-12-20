Понедельник будет влажным и облачным

Понедельник, 21 декабря, в Украине будет без особых изменений – влажный, облачный, но без серьезных осадков, а вот к середине недели погода резко изменится.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, снега, в основном мокрого, в понедельник можно ждать только на юго-востоке, в Приазовье. Там также возможна гололедица, на дорогах будет скользко.

Температура воздуха также в начале недели особо не изменится, в течение 21 декабря в среднем по стране будет от -1 до +2 градусов тепла.

В Киеве 21 декабря без существенных осадков, днем ​​от 0 до +2 градусов, а на Востоке Украины и в Запорожье до -3 градусов.

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В тренде Погода покажет характер: синоптик дала прогноз на следующую неделю

А вот на неделе погода покажет характер.

"23-25 ​​декабря западные, северо-западные атмосферные фронты бесцеремонно вытолкают восточный антициклон с нашей территории и навалят снега и дождя", – пишет синоптик.

Он отмечает, что cначала пойдет снег, потому что 22-24 декабря ожидается похолодание, в восточных областях ночью даже до 10-12 градусов мороза, а в конце недели снова потеплеет и будут преимущественно дожди.

Мы также сообщали, что в Украине на Рождество Христово, 7 января, на улицах будет снежно и ожидается минусовая температура, поэтому у украинцев появится возможность насладиться праздничной атмосферой.

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