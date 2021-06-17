Погода разделила Украину: кому 17 июня будет хорошо, а кого зальет (карта)

В некоторых областях в предпоследний рабочий день начнется долгожданное лето – будет жарко и сухо, а температура поднимется до 28 градусов

Дожди и грозы наконец начали отступать, но далеко не везде. В четверг, 17 июня, на половине территории страны будет сухо и солнечно, другие же области все так же будет заливать.

Реклама

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве в предпоследний рабочий день придет долгожданное лето – будет жарко и сухо, температура 26-28 градусов. Также довольно комфортно будет в Черниговской, Сумской и Житомирской областях – никаких дождей и от 26 до 28 градусов.

На западе, где вчера было сухо только в одной области, сегодня солнечно во всем регионе – температура 25-28 градусов, без осадков.

А вот в центре продолжит лить и грохотать, температуру обещают 22-25 градусов. Но больше всего в четверг будет заливать восток и юг – там обещают ливни с грозами, температура – 22-24 градуса в южных областях и 24-27 – в восточных.

Реклама

Напомним, ранее синоптики обещали, что к концу недели в Украину должно прийти настоящее лето, в некоторых областях уже будет 30-градусная жара. Дождей тоже станет значительно меньше.

Смотрите в нашем сюжете, как мощный град накрыл Днепр: