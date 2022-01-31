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Погода в Украине: какая будет в феврале и когда придет весна

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Александр Панченко Александр Панченко Редактор Сегодня Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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31 января, 07:30
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Зима не собирается покидать Украину
В феврале снег еще точно не исчезнет/Коллаж: "Сегодня"
В феврале снег еще точно не исчезнет/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в феврале будет лучше, чем в январе. Кроме того, выпадет меньше осадков, чем в первый месяц этого года.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Какая будет температура?

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня", что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса. – Авт.). На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье – до 4 градусов тепла.

Осадки в феврале

Приблизительно на треть меньше осадков выпадет в феврале, чем в январе: в среднем 22-40 мм в Карпатах, в Закарпатье и в горах Крыма местами до 75 мм. В пересчете на "чистый" снег – приблизительно 22-40 см в среднем по стране, до 75 см в горах. Для равнинной местности это в пределах нормы, для гористой – меньше нормы, в прежние годы снега там насыпало в феврале более 100 мм.

Ждать ли весну в феврале?

В феврале весны ждать не стоит.

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"Если температура в феврале прогнозируется в пределах нормы, то и зима в этом месяце не закончится. Расчеты показывают: февраль будет зимним месяцем, пока мы не видим, что среднесуточная температура в феврале устойчиво перейдет через ноль градусов в сторону повышения. Прогнозы на первый весенний месяц – март – станут возможны в конце февраля", — рассказал нам Анатолий Прокопенко.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

Что делать во время сильного ветра?

  • Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.
  • На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.
  • В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д).
  • Не парковать под деревьями автомобили, поскольку они могут упасть и повредить машину.
  • Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

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