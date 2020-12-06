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Мороз и солнце: прогноз погоды в Украине на начало недели

6 декабря, 19:53

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Небольшие осадки могут выпасть на юге Украины

7 декабря погода в Украине будет преимущественно солнечной и сухой, облачность может наблюдаться в Кропивницком, а также захватить южные районы Днепропетровской области.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Небольшие осадки могут выпасть на юге Украины под влиянием черноморского циклона. Что касается температуры воздуха, то, по прогнозу синоптика, в ночь с воскресенья на понедельник, 6-7 декабря, ожидается от 6 до 12 градусов ниже нуля, а в восточных областях – до 14 градусов мороза. В южной и западной части страны до -6.

Днем температура воздуха будет около -4 градусов. В южной и западной частях Украины – около 0, в Крыму и Закарпатье – до +7 градусов.

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Ранее мы писали, что украинцев ждет зимнее "бабье лето" – народный синоптик дал прогноз на декабрь.

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Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, будет ли эта зима аномально теплой.

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