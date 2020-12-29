Грядут лютые морозы и опять гололед: прогноз погоды на январь

Новогоднюю ночь украинцы встретят без снега, да и с морозом не очень сложится. Но в январе зима вступит в свои права, хотя и не сразу.

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Какой ожидается погода в первом месяце 2021 года, подробно разобрался сайт "Сегодня". Мы традиционно сравнили три прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня (с инфографикой), Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов.

Леонид Горбань: Январь – месяц контрастов

Прогноз народного синоптика на январь показывает: это будет месяц контрастов. Хотя уже 1 и 2 января в отдельных регионах, прежде всего на севере Украины, выпадет снег, но это окажется скорее снежок, который едва покроет землю. Есть надежда, что снег сразу не растает, так как ожидается небольшой морозец, до -3 градусов. Но уже 4 января снегодожди смоют снежный покров, а температура снова станет плюсовой.

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Рождество ожидается без дождей, но и без мороза. Дожди с мокрым снегом придут сразу после Рождества и будут нас поливать до самого Старого Нового года. Лишь 14-15 января снова похолодает и посыплется небольшой снег.

Но во второй половине месяца увидим настоящую зиму. Снега за две недели выпадет от 10-15 см на юге Украины до 30-40 на севере. Морозы Леонид Горбань также прогнозирует серьезные: на Крещение (19 января) ночью под минус 20 градусов. А после Крещения – до минус 25 градусов. Эту морозную эстафету январь передаст февралю.

Укргидрометцентр: Будет много гололеда

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко напомнил, что январь – самый холодный месяц года. По данным многолетних наблюдений, средняя месячная температура воздуха в январе составляет 1-6 градусов мороза, в восточных, Сумской и Черниговской областях, в Карпатах – 7-8 градусов мороза.

Абсолютный минимум температуры – 42 градуса мороза (Черкасская и Луганская области), в Крыму – 22 градуса мороза. Абсолютный максимум – 18 градусов тепла (Днепропетровская и Кировоградская области), в Крыму – 21 градус тепла.

В этом году январь окажется на 2-2,5 градуса теплее средних многолетних значений.

"Средняя месячная температура предполагается 0-4 градуса мороза, в южной части Украины местами 1-3 градуса тепла, – уточнил Анатолий Прокопенко. – Снега выпадет немного, в основном это будет мокрый снег, снег с дождем, а то и даже ледяные дожди. То есть ожидается больше обычного дней с гололедом и гололедицей на дорогах. В холодные январи в Украине бывает 1-7 дней с гололедом. В новогоднюю ночь снега жители Украины, увы, не увидят. Лишь на стыке первой и второй декад января прогнозируется похолодание со снегом".

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Осадков в первый месяц 2021 года ожидается 27-58 мм (в пересчете на снег 30-60 см), в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Погодные сайты: снег на Рождество, мороз на Крещение

Обобщенный прогноз погодных сайтов выглядит так:

Погодные сайты "видят" новогоднюю ночь дождливой и с плюсовой температурой в большинстве регионов, кроме северных и восточных. Там будет либо ноль, либо пару градусов мороза.

С 3 января дожди прекратятся, но теплая погода продержится до Рождества (7 января). Лишь после него надо ждать небольшого мокрого снега и похолодания до -10-12 градусов ночью и до -3-5 градусов днем.

Холода продержатся почти две недели. Лишь после Крещения (19 января) морозы ослабеют, днем возможен даже небольшой "плюс". И пойдет снег и дождь со снегом. Такая погода продержится до конца января.

Почему в Украине с каждым годом все меньше снега и когда его выпадет много – смотрите в сюжете "Сегодня":

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