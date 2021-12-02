Погодные качели. Где в Украине будет до +15, а где заметет снегом – прогноз (карта)

В некоторых регионах максимальная температура воздуха будет достигать 15 градусов тепла

Погода в Украине на 3 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 3 декабря, в Украине будет мокрый снег, а также штормовой ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Где будет снег и ветер

Мокрый снег с дождем ожидается в западных, северных, а местами в центральных областях. На остальных территориях осадков не будет.

Ветер будет юго-западным. В западных областях, а также на юге и востоке прогнозируется штормовой ветер.

"Держитесь подальше от предметов и сооружений, которые могут упасть или с которых может что-то взлететь", – утверждает синоптик.

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В каких областях будет потепление

Завтра на Западе похолодает до +4 градусов. В Житомирской и Киевской областях температура воздуха будет максимум +5 градусов. На территории Чернигова и Сум от +4 до +7 градусов.

В центральных областях прогнозируют до +12 градусов, в восточных областях максимум будет +13 градусов, а в южной части будет от +10 до +15 градусов.

Погода в Украине на 3 декабря. Фото: Наталии Диденко

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На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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