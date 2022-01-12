Погодные качели: ждать ли украинцам снега на Старый Новый год – прогноз

В Украине на Старый Новый год синоптики обещают сильные морозы, но они продержатся недолго. Также в этот период будет снег и порывистый ветер.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода на 13 января
В этот день в стране значительно снизится температура. На западе синоптики днем прогнозируют от 2 градуса тепла до 6 градусов мороза. Ночью столбики термометров опустятся до -15 градусов.
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На востоке температура воздуха будет колебаться от -5 до -9 градусов. Ночью будет от -12 до -20 градусов. В северных регионах днем температура снизится до -8 градусов, а вот ночью стоит ожидать от -17 до -19 градусов.
На юге столбики термометров будут колебаться от -2 до -6 градусов. Ночью синоптики обещают до 14 градусов мороза.
Осадков в этот день в Украине не будет. Небо покроют облака, но изредка будет выходить солнце.
Погода в Украине на 14 января
В этот день в стране уже не будет таких сильных морозов. В некоторых областях стоит ожидать потепление.
На западе днем температура воздуха будет от 3 градуса мороза до 4 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до -8 градусов.
На востоке стоит ожидать от -3 до 0 градусов. Ночью будет от -5 до -12 градусов. В северных регионах днем температура снизится до -1 градуса, а вот ночью стоит ожидать от -4 до -7 градусов.
На юге температура днем будет колебаться от -1 до +3 градусов. Ночью синоптики обещают до 6 градусов мороза.
Целый день будет идти снег в:
- Луцке
- Львове
- Ивано-Франковске
- Тернополе
- Ровно
- Хмельницком
- Житомире
- Киеве
- Чернигове
- Сумах
- Луганске
- Черкассах
- Кропивницком
- Запорожье
- Днепре
- Донецке
- Харькове
- Луганске
- Виннице
Какая будет зима в Украине
Январь ожидается контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое и малоснежное, а вторая половина будет морозная и со снегопадами.
Февраль стоит ожидать холодный, снежный и с сильными морозами во второй половине. В середине месяца будут снежные бураны, а в конце трескучие морозы, снег.
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