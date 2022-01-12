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Погодные качели: ждать ли украинцам снега на Старый Новый год – прогноз

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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12 января, 11:47
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В стране снизится температура, а также будет сильный ветер
Температура воздуха опустится до 20 градусов мороза / Коллаж "Сегодня"
Температура воздуха опустится до 20 градусов мороза / Коллаж "Сегодня"

В Украине на Старый Новый год синоптики обещают сильные морозы, но они продержатся недолго. Также в этот период будет снег и порывистый ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода на 13 января

В этот день в стране значительно снизится температура. На западе синоптики днем прогнозируют от 2 градуса тепла до 6 градусов мороза. Ночью столбики термометров опустятся до -15 градусов.

На востоке температура воздуха будет колебаться от -5 до -9 градусов. Ночью будет от -12 до -20 градусов. В северных регионах днем температура снизится до -8 градусов, а вот ночью стоит ожидать от -17 до -19 градусов.

На юге столбики термометров будут колебаться от -2 до -6 градусов. Ночью синоптики обещают до 14 градусов мороза.

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Осадков в этот день в Украине не будет. Небо покроют облака, но изредка будет выходить солнце.

Погода в Украине на 13 января. Скрин: Укргидрометцентр.
Погода в Украине на 13 января. Скрин: Укргидрометцентр.

Погода в Украине на 14 января

В этот день в стране уже не будет таких сильных морозов. В некоторых областях стоит ожидать потепление.

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На западе днем температура воздуха будет от 3 градуса мороза до 4 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до -8 градусов.

На востоке стоит ожидать от -3 до 0 градусов. Ночью будет от -5 до -12 градусов. В северных регионах днем температура снизится до -1 градуса, а вот ночью стоит ожидать от -4 до -7 градусов.

На юге температура днем будет колебаться от -1 до +3 градусов. Ночью синоптики обещают до 6 градусов мороза.

Целый день будет идти снег в:

  • Луцке
  • Львове
  • Ивано-Франковске
  • Тернополе
  • Ровно
  • Хмельницком
  • Житомире
  • Киеве
  • Чернигове
  • Сумах
  • Луганске
  • Черкассах
  • Кропивницком
  • Запорожье
  • Днепре
  • Донецке
  • Харькове
  • Луганске
  • Виннице

Погода в Украине на 14 января. Скрин: Укргидрометцентр.
Погода в Украине на 14 января. Скрин: Укргидрометцентр.

Какая будет зима в Украине

Январь ожидается контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое и малоснежное, а вторая половина будет морозная и со снегопадами.

Февраль стоит ожидать холодный, снежный и с сильными морозами во второй половине. В середине месяца будут снежные бураны, а в конце трескучие морозы, снег.

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