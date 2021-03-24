Погоня и потеря сознания в суде: двух украинцев арестовали за "схематоз" в Европе

Один из подозреваемых сначала при побеге застрял в грязи, а в суде продолжил цирк

В Украине задержали двух киевлян, которые входили в международную преступную группу: злоумышленники выманивали у людей деньги под видом онлайн-инвестиций. Им сообщили о подозрении и отправили в СИЗО.

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Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

Уголовное производство Офис генпрокурора начал по материалам немецкой прокуратуры. Киевлянам сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании имущества, полученного преступным путем. А накануне их арестовали с правом выйти под залог в размере 325 млн грн.

По ее словам, один из мужчин даже попытался скрыться, но застрял в грязи в поле и полицейские прямо там ему и объявили о подозрении. В суде подозреваемый сымитировал потерю сознания от услышанной суммы залога.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Что за схема

Мошенническая схема действовала в течение 2017-2020 годов на территории ряда европейских стран. Преступники завладевали средствами физлиц под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы, обещали прибыль от онлайн операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов, которые на самом деле имитировались. При этом на сайтах инвесторам имитировали фиктивное увеличение прибыли от вложенных средств в 100 и более раз.

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Но как только жертвы пытались забрать якобы заработанные "сумасшедшие проценты", работники колл-центров требовали внесения сбора за обслуживание и комиссию за перевод прибыли в наличные – 15% от суммы полученных средств. Инвесторы оплачивали, а их аккаунты блокировались и находящиеся там вложения присваивались.

Причем здесь киевляне

Один из киевлян отвечал за создание юрлица по предоставлению услуг в сфере информационных технологий на территории Украины, за оплату деятельности участников преступной организации и приобретенного оборудования, аренды серверов, телефонии, а также перечисление средств на счета подконтрольных предприятий.

Второй украинец занимался поиском людей, которые за денежное вознаграждение предоставляли свои персональные данные для создания юридических лиц – как в Украине, так и за границей, и открывали счета в банковских учреждениях, на которые непосредственно поступали средства обманутых граждан, а также управлял деятельностью предприятий и их счетов.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно правоохранители разоблачили мошенническую схему по завладению средствами граждан под предлогом инвестирования в криптовалюту и управление активами.

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