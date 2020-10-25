Пограничники конфисковали первую партию контрабандных iPhone 12

Стоимость техники оценили в 350 тысяч

/ Фото: ГПСУ

Сотрудники пограничной службы выявили первую партию контрабандных iPhone 12, которые пытались ввезти в Украину до старта официальных продаж.

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Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Речь идет о пяти новых Apple iPhone 12 Pro Max, которые перевозил гражданин Германии из Польши в Украину.

"Товар передали работникам таможни. Сумма оценки этой контрабанды может составлять ориентировочно от 270 до 350 тыс. грн, поскольку в настоящее время еще нет официальной стоимости данной модели в Украине", – сказано в сообщении.

В ГПСУ отметили, что украинские пограничники остаются равнодушными к "яблочной эйфории".

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"Есть нарушения — должна быть ответственность и никакого маркетинга...", — отмечает пресс-служба.

Как сообщалось ранее, в Украине стартовали предпродажи новых iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Сколько стоят флагманы от Apple – читайте в материале "Сегодня".

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