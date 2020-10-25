Українська
$ 28,27
33,41
  1. Последние новости Украины

Пограничники конфисковали первую партию контрабандных iPhone 12

25 октября, 22:41

Виталий Семченко Виталий Семченко

Стоимость техники оценили в 350 тысяч

/ Фото: ГПСУ

Сотрудники пограничной службы выявили первую партию контрабандных iPhone 12, которые пытались ввезти в Украину до старта официальных продаж.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Речь идет о пяти новых Apple iPhone 12 Pro Max, которые перевозил гражданин Германии из Польши в Украину.

"Товар передали работникам таможни. Сумма оценки этой контрабанды может составлять ориентировочно от 270 до 350 тыс. грн, поскольку в настоящее время еще нет официальной стоимости данной модели в Украине", – сказано в сообщении.

В ГПСУ отметили, что украинские пограничники остаются равнодушными к "яблочной эйфории".

В тренде
Пограничники конфисковали первую партию контрабандных iPhone 12
Реклама

"Есть нарушения — должна быть ответственность и никакого маркетинга...", — отмечает пресс-служба.

Как сообщалось ранее, в Украине стартовали предпродажи новых iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Сколько стоят флагманы от Apple – читайте в материале "Сегодня".

Также мы писали, что пограничник, который сравнил украинских военных со свиньями, принес извинения за свои слова.

Реклама

контрабанда гпсу iPhone 12
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Местные выборы: все подробности голосования и первые результаты
Местные выборы: все подробности голосования и первые результатыУкраина
Экзитпол онлайн: смотрим прямую трансляцию объявления результатов
Экзитпол онлайн: смотрим прямую трансляцию объявления результатовУкраина
Россия устроила боевикам большую проверку в
Россия устроила боевикам большую проверку в "Л/ДНР"Донбасс
Демарш Femen на выборах: что произошло с девушкой, которая разделась перед Зеленским
Демарш Femen на выборах: что произошло с девушкой, которая разделась перед ЗеленскимУкраина
В Раде готовят новую налоговую реформу
В Раде готовят новую налоговую реформуЭкономика
Местные выборы 2020: инструкция для избирателя
Местные выборы 2020: инструкция для избирателяУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять