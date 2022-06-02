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Пограничники показали, как их пес реагирует на Путина и "русский корабль"

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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2 июня, 14:31
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В Сети появилось интересное видео с собакой
Собака пограничников забавно реагирует на фамилию российского диктатора
Собака пограничников забавно реагирует на фамилию российского диктатора / Фото: Коллаж: Сегодня

Пограничные собаки знают, как назвать президента России Владимира Путина и куда направить русский корабль. Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал забавное видео с псом. В ролике собака лает, когда слышит слова "русский корабль" и демонстративно чихает в ответ на слово "Путин".

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Под носом у Путина сыграли "Ой у лузі червона калина"

Ранее в Сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина играет на аккордеоне известный гимн сечевых стрельцов. Самое интересное, что дело происходит в Александровском саду в Москве, который находится прямо у стен Кремля.

При этом к нему не спешат правоохранители, только прохожие снимают его на телефон и идут дальше.

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