Пограничники пресекли контрабанду морепродуктов в Украину: изъяли 500 тонн товара (фото и видео)

В Харькове и Днепре правоохранители раскрыли схему контрабандного ввоза морепродуктов в Украину.

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Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Так, правоохранители выявили незаконную схему перемещения через границу морепродуктов с нарушением законодательства. Отмечается, что злоумышленники ввозили в Украину из стран Восточной Азии продукты с занижением стоимости или не платили таможенный платеж.

После этого крупными партиями продукты распространялись по стране.

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В течение 27-30 ноября в Харькове и Днепре пограничники с привлечением военнослужащих мобильного пограничного отряда ДОЗОР обыскали дома фигурантов дела, офисы и складские помещения.

Так, нашли и изъяли документы на товар и крупные партии морепродуктов: их вес составил более 500 тонн. Предварительная стоимость изъятого – около 62 миллионов гривен.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничник и священник попались на контрабанде сигарет.

Кроме того, на границе с Румынией украинские пограничники останавливали контрабандистов выстрелами.

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