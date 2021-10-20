Пограничники возле Одессы достали из водохранилища трубу для перекачки спирта в Молдову (видео)

Контрабандисты проложили трубу длиной 2 километра для того, чтобы нелегально перекачивать спирт

Пограничники нашли трубу, по которой переправляли спирт из Молдовы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские пограничники нашли в Одесской области трубу, которая проходила под землей на территорию Молдовы. Через нее нелегально переправляли спирт между странами.

Об этом сообщает пресс служба ГПСУ.

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Трубу обнаружили на мели Кучурганского водохранилища. Ее диаметр 32 мм. Трубопровод пролегал от государственной границы под водой и под землей и выходил к частному домовладению в поселке Павловка Раздельнянского района.

Для чего эта труба

Конструкцию контрабандисты использовали для нелегальной переправки спирта. Ведь, кроме этого, во время проверки помещения правоохранители обнаружили две пустые емкости объемом по 2000 литров каждая для хранения незаконно переправленной жидкости.

Трубу демонтировали. Для этого привлекали водолазов. Всего с земли достали более 2 тысяч метров полиэтиленовой трубы, которую передали на ответственное хранение в отдел пограничной службы "Степановка".

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Следственные действия продолжаются.

Дно водохранилища обследовали ранее

В этом году пограничники уже проверяли дно Кучурганского водохранилища. В общем водолазы обследовали более 7000 квадратных метров дна водоема в приграничном районе. Признаков постройки контрабандных переправок в подводный способ не нашли.

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Такие обследования труднодоступных участков проводятся на постоянной основе. Поэтому пограничники отмечают – каждое противоправное деяние будет выявлено и демонтировано еще на стадии подготовки обустройства.

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