Пограничники задержали бабушку с наркотиками: видео, как собака нашла "травку"

В сумке женщины ничего не нашли, но собака не сдавалась и учуяла наркотики

Пока СБУ ловит крупных наркоторговцев, пограничники задержали 71-летнюю женщину с двумя бутылками "травки".

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Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничники совместно с таможенниками задержали женщину 1949 года рождения в пункте пропуска "Гоптовка". Служебная собака унюхала две бутылки наркотиков.

"Женщина всячески пыталась отвлечь животное, подставляя сумку. Однако в ней правоохранители ничего не обнаружили, зато под верхней одеждой женщины, во внутренних карманах кофты, нашли две небольшие бутылки", – сообщили в ГПСУ.

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Женщину передали правоохранительным органам и проводят экспертизу найденного в бутылках вещества.

Видео: ГПСУ

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Как сообщали новости "Сегодня", пограничники показывали видео, как в Луганской области украинец пытался переползти границу с РФ. Пока он преодолевал противотанковый ров, пограничники уже ожидали его на украинской территории. Смельчака засняли "умные" камеры пограничников.

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