Пограничники задержали бабушку с наркотиками: видео, как собака нашла "травку"

Пока СБУ ловит крупных наркоторговцев, пограничники задержали 71-летнюю женщину с двумя бутылками "травки".
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Пограничники совместно с таможенниками задержали женщину 1949 года рождения в пункте пропуска "Гоптовка". Служебная собака унюхала две бутылки наркотиков.
"Женщина всячески пыталась отвлечь животное, подставляя сумку. Однако в ней правоохранители ничего не обнаружили, зато под верхней одеждой женщины, во внутренних карманах кофты, нашли две небольшие бутылки", – сообщили в ГПСУ.
Женщину передали правоохранительным органам и проводят экспертизу найденного в бутылках вещества.
Как сообщали новости "Сегодня", пограничники показывали видео, как в Луганской области украинец пытался переползти границу с РФ. Пока он преодолевал противотанковый ров, пограничники уже ожидали его на украинской территории. Смельчака засняли "умные" камеры пограничников.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк