Без документов и в обход КПП: на границе с Украиной поймали хасидов

Во Львовской области иностранец выдавал себя за украинца

Пограничники во Львовской и Закарпатской областях снова задержали паломников-хасидов, которые пытались незаконно пробраться в Украину. Об этом сообщили на сайте МВД

Реклама

Так, оперативники Мукачевского пограничного отряда остановили автомобиль Mercedes. В нем двое украинцев перевозили от госграницы семерых иностранцев. Паспорта были лишь у двоих человек. Установлено, что они являются гражданами США и Израиля. Хасиды попали в Украину из Венгрии.

Сейчас задержанные находятся в полиции. За незаконную переправку лиц через государственную границу злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы.

А во Львовской области на пункте пропуска "Краковец" разоблачили иностранца-паломника, который выдавал себя за украинца. Он также направлялся в Украину. Мужчина показал украинский паспорт, однако пограничники установили, что это не его документ. Подозреваемый оказался гражданином Австрии 1985 года рождения, свой настоящий паспорт он спрятал под стелькой обуви.

В тренде Число заболевших продолжает расти: новые данные по коронавирусу в Украине за сутки

Реклама

В результате мужчина получил запрет въезда в Украину на три года. Через границу его не пропустили, а украинский паспорт изъяли.

Кроме этого, румынские пограничники сообщили, что вчера они задержали 10 граждан Израиля, которые пытались в обход пунктов пропуска пробраться в Украину.

Тем временем в Умани хасиды начинают праздновать Рош ха-Шана. Журналисты "Сегодня" с места событий рассказали о последних приготовлениях к празднованию.

Также напомним, что Кабинет министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи". Там находились хасиды, которые пытались попасть в Украину на празднование Рош ха-Шана.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама