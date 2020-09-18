Без документов и в обход КПП: на границе с Украиной поймали хасидов

Пограничники во Львовской и Закарпатской областях снова задержали паломников-хасидов, которые пытались незаконно пробраться в Украину. Об этом сообщили на сайте МВД
Так, оперативники Мукачевского пограничного отряда остановили автомобиль Mercedes. В нем двое украинцев перевозили от госграницы семерых иностранцев. Паспорта были лишь у двоих человек. Установлено, что они являются гражданами США и Израиля. Хасиды попали в Украину из Венгрии.
Сейчас задержанные находятся в полиции. За незаконную переправку лиц через государственную границу злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы.
А во Львовской области на пункте пропуска "Краковец" разоблачили иностранца-паломника, который выдавал себя за украинца. Он также направлялся в Украину. Мужчина показал украинский паспорт, однако пограничники установили, что это не его документ. Подозреваемый оказался гражданином Австрии 1985 года рождения, свой настоящий паспорт он спрятал под стелькой обуви.
В результате мужчина получил запрет въезда в Украину на три года. Через границу его не пропустили, а украинский паспорт изъяли.
Кроме этого, румынские пограничники сообщили, что вчера они задержали 10 граждан Израиля, которые пытались в обход пунктов пропуска пробраться в Украину.
Тем временем в Умани хасиды начинают праздновать Рош ха-Шана. Журналисты "Сегодня" с места событий рассказали о последних приготовлениях к празднованию.
Также напомним, что Кабинет министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи". Там находились хасиды, которые пытались попасть в Украину на празднование Рош ха-Шана.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк