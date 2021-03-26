Погром на Банковой. Строкань: я не разрисовывал здание ОП, но баллончик был

Лидер организации "Невідомі патріоти" Евгений Строкань, которому суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста по подозрению в погроме Офиса президента,не согласен с таким решением и намерен его обжаловать. Об этом Строкань рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

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По его словам, подозрение вручили руководителям организаций, а не тем, кто непосредственно участвовал в погроме – в частности, разрисовывал стены здания Офиса Президента.

"Подозрение мне базируется на том, что я пришел на акцию протеста, зная, что у других людей были с собой заранее приготовленные предметы. Есть перечень этих предметов. Мне инкриминируют то, что у меня был баллончик с краской. Но он же не несет опасности людям. Здание Офиса президента я не разрисовывал", – рассказал нам Строкань.

Как уточнил Строкань, после решения суда правоохранители надели на него электронный браслет и установили в квартире станцию слежения, что сильно осложняет бытовую жизнь активиста.

"Я не имею права выйти в магазин, кроме тех случаев, когда будет необходима госпитализация. Продукты покупаю с помощью служб доставки", – говорит Строкань.

Активист считает, что не заслужил домашнего ареста и будет подавать апелляцию на решение суда.

Напомним, что 25 марта судьи отправили под домашний арест нескольких участниковпогрома. Одного из них, Владислава Гранецкого-Стафийчука (Влад Сорд), подозревают в том, что он бил стекла в дверях Офиса президента. Остальных – в разрисовывании фасада здания.

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Судебные процессы будут и на следующей неделе – судьям не хватило недели, чтобы принять решения в отношении всех участников. Так, судебные заседания продолжаются в отношении главы неформальной организации "Гонор" Сергея Филимонова. А также участника этой организации, которого обвиняют в поджеге дверей в ОП, Алексея Белковского.

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