Погром на Банковой. Влад Сорд на домашнем аресте попал в зависимость от жены

Адвокат активиста не подтвердил его участие в беспорядках. Но и не опроверг

Поэт и издатель Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд), которому суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста по подозрению в погроме Офиса президента, не согласен с таким решением и намерен его обжаловать. Об этом заявил адвокат арестованного Дмитрий Мазурок в комментарии сайту "Сегодня".

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Впрочем, на ключевой вопрос, разбивал ли Влад Сорд стекла в Офисе президента, Мазурок ответил уклончиво. Зато пожаловался на бытовые неудобства, связанные с домашним арестом, – в частности, его клиенту приходится рассчитывать на помощь жены.

"Ему во время домашнего ареста не разрешается выходить в магазин. Приходится рассчитывать на чужую помощь, только так. Теперь ему придется хорошо себя вести с женой (улыбается. – Авт.). Мы пока не можем комментировать вопрос о том, кто бил стекла. Полиция обнародовала видео, с помощью которого обосновывает претензии к Владиславу. Мы предлагаем всем составить свое мнение (о том, достаточно ли доказательно это видео. – Ред.). Чуть позже мы сформируем свою позицию и озвучим ее", – говорит Мазурок.

Напомним, что лидер организации "Невідомі патріоти" Евгений Строкань, которому суд также избрал меру пресечения в виде домашнего ареста и который тоже намерен обжаловать такое решение, заявил о том, что подозрение вручили руководителям организаций, а не тем, кто непосредственно участвовал в погроме.

Ранее в МВД назвали имена причастных к штурму Офиса президента. После погрома здание Офиса президента начали отмывать от краски. Как это происходило – сообщается в сюжете.

Видео: Сегодня

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