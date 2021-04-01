Погромы на Банковой: суд принял решение по еще одному активисту

Сам активист пытался заверить суд, что не сделал ничего страшного

Печерский районный суд отправил под домашний арест Давида Гаджимурадова, который подозревается в попытке сжечь табличку с надписью "Офис президента". Об этом сообщает издание Грати.

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Прокурор озвучил в суде, что активист 20 марта во время протестов на Банковой поджег аэрозольный баллончик и некоторое время удерживал пламя направленным на табличку.

Сторона обвинения предупредила суд, что якобы Гаджимурадов может скрыться от следствия или влиять на свидетелей, и просила ему круглосуточный домашний арест.

В свою очередь адвокат подозреваемого отметил, что в материалах дела нет доказательств, которые мог бы скрыть подозреваемый, а свидетелями по делу проходят полицейские, на которых его клиент не может влиять. Сказал свое слово и активист.

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"Я не делал ничего из того, что могло бы кому-то или чему-то причинить вред", – сказал Гаджимурадов.

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Напомним, суд уже избрал меру пресечения нескольким активистам, которых подозревают в порче государственного имущества и хулиганстве.

Как сообщали новости "Сегодня", на передаче "Свобода слова Савика Шустера" участник акции протеста под Офисом президента Сергей Филимонов, которого подозревают в хулиганстве, заявил, что это был перформанс и инсталляция, и назвал акцию "художественной".

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