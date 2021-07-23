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Похищение Чауса или промах с "Северным потоком – 2" – почему уволили главу СВР Кондратюка

23 июля 2021 15:06

Игорь Серов , Богдан Приходько

Глава государства подписал указ об увольнении главы Службы внешней разведки

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки и назначил на его место директора Национального института стратегических исследований Александра Литвиненко. Соответствующие указы опубликованы на сайте ОПУ.

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В пятницу, 23 июля, ряд СМИ сообщил, что Кондратюка могли снять с должности из-за скандала с делом о похищении украинского экс-судьи Николая Чауса. Пресса обратила внимание на то, что главу СВР уволили после заявления генпрокурора Молдовы Александра Стояногло о том, что похищение организовали украинские спецслужбы.

Однако источник "Сегодня" в Службе внешней разведки опроверг данные слухи и сообщил, что замена руководства произошла точно не из-за судьи Чауса.

"Не верьте слухам. Не из-за Чауса", – сказал наш собеседник.

В то же время наш источник в Офисе президента намекнул, что Кондратюка могли уволить из-за оказавшейся невыгодной для Украины сделки между США и Германией по вопросу российского газопровода "Северный поток – 2".

"Служба внешней разведки дала неверные прогнозы по перспективам санкций по "Северному потоку – 2", – объяснил он.

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В СВР данную информацию не подтвердили, но и не опровергли.

"Что касается "Северного потока – 2" и прогнозов по санкциям – пока оставим вопрос без ответа", – озвучил нам свою позицию сотрудник разведки.

Как сообщали новости "Сегодня", министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2" и официально инициирует консультации с европейцами. По его словам, соглашение о СП-2 вызвало много вопросов.

В России уже заявили, что вопросы транспортировки газа через Украину после 2024 года – чисто коммерческие и их не должны обсуждать главы государств. Читайте подробнее, что будет с транзитом газа через Украину после сделки США и Германии.

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