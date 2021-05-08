В СБУ заметили похищение экс-судьи Чауса: открыто дело

Следователи уже допросили по делу мать пропавшего судьи и пообщались с адвокатом Чауса Александром Вишневым

Скриншот из видео

В Украине отреагировали на исчезновения в Молдове бывшего украинского судьи Николая Чауса – СБУ открыла уголовное производство по фактам похищения и незаконной переправки Чауса через государственную границу.

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Об этом сообщает "Громадське".

"Со мной консультируется мать Николая Чауса, которую сегодня допрашивали сотрудники СБУ, и я общался со следователем. Но по поводу статей информации пока нет. Буду знать чуть позже", – рассказал адвокат Чауса Александр Вишневый.

В Службе безопасности "Украинской правде" подтвердили, что открыли уголовное производство по факту исчезновения Чауса, однако детали следствия в спецслужбе пока не разглашают.

"Следователями СБУ осуществляется досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу. По признакам преступлений, предусмотренных статьями 146 и 332 Уголовного кодекса Украины. Сейчас другие данные разглашению не подлежат", – сообщили в СБУ.

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В пятницу, 7 мая, следователи допросили маму Чауса, которая непосредственно обращалась к Вишневому, за консультацией.

Кроме того, ранее жена Николая Чауса, Светлана, обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа. Она утверждает, что ее муж не собирался уклоняться от правосудия и ожидал решения, чтобы вернуться в Украину.

Напомним, 3 апреля в центре молдавской столицы произошло похищение судьи Николая Чауса, который бежал из Украины и объявлен в международный розыск.

Пять лет назад судью называли "легендарным" после того, как он погорел на взятке в 150 тыс. долларов. Ее Чаус якобы хранил в стеклянной банке во дворе своего дома.