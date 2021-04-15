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Похищение и пытки иностранцев: организатором оказалась молодая украинка (видео)

15 апреля, 11:24

Денис Беспалов Денис Беспалов

35-летняя жительница Николаева подбила на преступление знакомых, они похитили и два месяца пытали двух иностранцев

Пытки двух граждан Греции, которых на днях спасли полицейские, заказала жена одного из них.

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Как выяснилось, 35-летняя жительница Николаева посягнула на состояние любимого и подбила на преступление знакомых. Они похитили иностранцев и два месяца издевались над ними, пока те не отдали 600 тысяч евро и шесть квартир в элитных районах Одессы.

Задержаны четверо подозреваемых.

Видео: Сегодня

Еще трое иностранцев попали в ловушку на Закарпатье. Граждане Индии надеялись нелегально попасть в Евросоюз через Украину. Наняли так называемого агента.

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Тот сначала поселил их в арендованной квартире в Киеве, а затем вывез в поселок Великий Березный. И уже там из мужчин преступники начали выбивать деньги. Пытки продолжались трое суток. И жертвам удалось убежать.

Напомним, в Харькове полиция сообщила о подозрении четырем злоумышленникам, которые пытали мужчину.

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Греция пытки похищение украинки Украина
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