Похолодание и дожди: чего ждать от погоды в Украине 10 октября

Прохладнее всего будет на западе страны

В Украине сегодня, 10 октября, немного похолодает. На несколько градусов температура упадет во всех областях, а в некоторых регионах пройдут дожди.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются в Ровно, Житомире, Тернополе, Черновцах и Одессе. Прохладнее всего сегодня будет на западе страны. Там температура воздуха составит 14-19 градусов тепла. Ветер восточный, местами порывы до 10 м/с.

На остальной территории Украины будет преобладать переменная облачность. Температура воздуха на востоке страны установится на уровне 17-20 градусов с отметкой плюс, а на севере – 17-19 градусов.

На юге страны будет немного теплее. Там воздух прогреется до 22 градусов тепла.

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Ранее мы сообщали, что Киев накрыла непогода – прошел затяжной ливень, из-за которого в некоторых местах по городу собрались огромные лужи.

Также напомним, в Ивано-Франковске ликвидируют последствия непогоды. Недавно в городе прошел мощный ливень с порывами сильного ветра.

А в Житомире улицы превратились в реки. Подробности в видеосюжете:

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