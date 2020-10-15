Похолодание и дожди: чего ждать от погоды в Украине 15 октября

Прохладнее всего будет на западе страны

В Украине сегодня, 15 октября, будет преимущественно солнечно. Только в некоторых регионах пройдут дожди.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются в Ужгороде, Львове и Луцке. Прохладнее всего будет на западе страны. Там температура воздуха составит 12-19 градусов тепла. Ветер юго-западный, местами порывы до 10 м/с.

На остальной территории Украины будет преобладать переменная облачность. Температура воздуха на востоке страны установится на уровне 17-21 градусов с отметкой плюс, а на севере – 16-18 градусов.

На юге будет теплее всего. Там воздух прогреется до 22 градусов тепла.

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Ранее мы сообщали, что Киев накрыла непогода – прошел затяжной ливень, из-за которого в некоторых местах города собрались огромные лужи.

Также напомним, на Днепр тоже недавно обрушилась непогода. В городе прошел ливень, в результате затоплены улицы. Кроме того, возле улицы Южной вымыло тротуарную плитку, а недалеко от Екатеринославского бульвара сильно поврежден асфальт.

А в Житомире улицы превратились в реки. Подробности в видеосюжете:

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