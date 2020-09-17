Похолодание и дожди: где украинцам ждать непогоды 17 сентября (карта)

В Украине сегодня, 17 сентября, ожидается похолодание. А в некоторых регионах синоптики прогнозируют значительные осадки.
Как сообщили в Укргидрометцентре, дожди с грозами охватят все западные области. Температура воздуха установится на уровне 20-27 градусов с отметкой плюс.
Прохладнее всего будет в Луцке. Там столбики термометров покажут 19-21 градусов тепла. Ветер северо-западный, местами порывы до 10 м/с.
Кроме того, осадков следует ожидать в Киеве, Чернигове и Сумах. Температура воздуха составит 25-27 градусов тепла. А в столице воздух прогреется до 29 градусов.
На остальной территории Украины будет преобладать солнечная и теплая погода. Жарче всего традиционно будет на юге страны.
Ранее мы сообщали, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью. В этом году осень быстро вступит в свои права, "подвинув" лето.
Также напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придут "арктические" заморозки.
О том, как погода в Украине может навредить здоровью, смотрите в видеосюжете:
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