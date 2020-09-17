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Похолодание и дожди: где украинцам ждать непогоды 17 сентября (карта)

17 сентября, 07:54

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Часть Украины окажется под куполом циклона

В Украине сегодня, 17 сентября, ожидается похолодание. А в некоторых регионах синоптики прогнозируют значительные осадки.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, дожди с грозами охватят все западные области. Температура воздуха установится на уровне 20-27 градусов с отметкой плюс.

Прохладнее всего будет в Луцке. Там столбики термометров покажут 19-21 градусов тепла. Ветер северо-западный, местами порывы до 10 м/с.

Кроме того, осадков следует ожидать в Киеве, Чернигове и Сумах. Температура воздуха составит 25-27 градусов тепла. А в столице воздух прогреется до 29 градусов.

На остальной территории Украины будет преобладать солнечная и теплая погода. Жарче всего традиционно будет на юге страны.

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Ранее мы сообщали, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью. В этом году осень быстро вступит в свои права, "подвинув" лето.

Также напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придут "арктические" заморозки.

О том, как погода в Украине может навредить здоровью, смотрите в видеосюжете:

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погода регионы похолодание прогноз синоптики Украина дожди осень
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