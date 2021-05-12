Похолодание и дожди. Где в Украине ждать непогоды – прогноз на 12 мая (карта)

В Укргидрометцентре опубликовали прогноз погоды в Украине на 12 мая – где будет теплее всего, а где пройдут дожди – карта

Фото: REUTERS/Andrew Kelly

В Украине сегодня, 12 мая, практически во всех областях похолодает на несколько градусов, а в северных, восточных и южных регионах ожидаются дожди. В столице – без осадков.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от 14 до 17 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 13 до 16 градусов с отметкой плюс.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 15 до 25 градусов выше нуля.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 15 до 18 градуса тепла.

Напомним, сайт "Сегодня" выяснил, какая погода ждет Украину в мае и когда наконец-то порадуемся настоящему теплу.

Кроме того, 26 апреля Украину неожиданно засыпало снегом, что довольно нетипично для середины весны.