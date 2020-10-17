Похолодание и сильный ветер: синоптики дали прогноз на ближайшие дни (карта)

В ближайшие дни в Украине похолодает. Также ожидаются сильный ветер и дожди.

Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 18 октября, днем без существенных осадков, только ночью пройдет умеренный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-15 градусов тепла, днем 8-19 градусов.

В Киеве в воскресенье осадков также не предвидится, только ночью возможен дождь. Температура ночью 5-7 градусов тепла, днем 9-11 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 октября самая высокая температура воздуха днём была +23,1 градуса в 2018 году, самая низкая ночью -5,3 градусов в 1976 году.

Прогноз погоды на 18 октября

В понедельник, 19 октября, будет без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, на юге до 10 градусов; днём 7-12 градусов, на юге до 15 градусов тепла.

В Киеве – без существенных осадков. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днём около 10 градусов.

Прогноз погоды на 19 октября

Напомним, первый снег по регионам Украины прогнозируется на конец октября.

Также в Киеве 17 октября мощный ливень подтопил улицы.

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